به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در جلسه بررسی مسائل و مشکلات پیله‌وران افزود: ساماندهی مبادلات مرزی و استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مرزنشین می‌تواند به کاهش فعالیت‌های غیررسمی و بهبود شرایط اقتصادی مرزنشینان کمک کند.

استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت حمایت از معیشت مرزنشینان، گفت: دولت به دنبال اجرای سیاست‌هایی است که ضمن حفظ امنیت مرزها، زمینه اشتغال پایدار و درآمد قانونی برای ساکنان مناطق مرزی فراهم شود.

رحمانی با بیان اینکه برخی ناهماهنگی‌ها در نحوه محاسبه و اعمال مالیات‌ها سبب بروز نارضایتی در میان فعالان مرزی شده، افزود: لازم است سازوکارها با هدف تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از ضرر و زیان پیله‌وران مورد بازنگری قرار گیرد.

او همچنین با اشاره به اینکه قانون تجارت مرزی با هدف حمایت از معیشت مرزنشینان و ساماندهی مبادلات در مناطق مرزی تصویب شده، خاطرنشان کرد: اما اجرای صحیح آن نیازمند دقت، هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط و پرهیز از رویه‌های سلیقه‌ای است.

استاندار آذربایجان‌غربی افزود: دستگاه‌های اجرایی باید با رویکردی حمایتی و در چارچوب قانون، شرایط لازم برای افزایش شفافیت، تسهیل فرآیندهای ثبت سفارش و تسریع در روند مبادلات مرزی را فراهم آورند.

رحمانی در پایان اضافه کرد: حمایت از پیله‌وران و فعالان مرزی نه‌تنها موجب رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی می‌شود، بلکه به افزایش امنیت و ثبات اجتماعی در این مناطق نیز کمک خواهد کرد.