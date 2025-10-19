سوریه مسئلهٔ اول امنیت ملی ترکیه است/ نیروهای کرد باید فورا از مناطق عرب نشین خارج شوند

به گزارش کردپرس، هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، در گفتوگوی زنده با شبکه «اولکهتیوی» با تشریح رویکرد آنکارا نسبت به سوریه، امنیت این کشور را از امنیت ترکیه جداییناپذیر دانست. او از تدارک نشست سهجانبه آمریکا–ترکیه–سوریه، خبر داده و بر ضرورت خروج فوری یگان های مدافع خلق (YPG) از مناطق عرب نشین و ادغام همه گروههای مسلح زیر ساختار واحد نظامی ارتش سوریه تاکید کرد.
فیدان با تأکید بر اینکه پرونده سوریه برای آنکارا «یک مسئلهٔ درجهاول امنیت ملی و یک موضوع کاملاً ملموس» است، گفت هر رخدادی در خاک سوریه مستقیماً با تمامیت ارضی ترکیه و امنیت جان و مال شهروندانش پیوند دارد. به گفته او، مدیریت پرونده سوریه ذیل سازوکاری ساختاری انجام میشود: «شورای راهبردی عالی» به ریاست معاون رئیسجمهور با حضور وزارتخانههای ذیربط خطوط کلان را پیش میبرد و یک «کمیتهٔ هماهنگی فنی» به ریاست نوح ییلماز معاون وزیر خارجه، مسئول پیگیری اجرایی این کار است. فیدان افزود تماسهای فشرده با دمشق ادامه دارد و بخشی از امور بنا بر ضرورت مستقیماً از سوی ترکیه سامان مییابد.
فیدان اعلام کرد که اولویت فوری آنکارا «خروج بیدرنگ یگانهای مدافع خلق (YPG) از مناطق با اکثریت عرب» است و هشدار داد تداوم وضع موجود خطر «درگیریهای جدی» را افزایش میدهد. او «پروژهٔ بزرگ» ترکیه در سوریه را یکپارچهسازی همه نیروهای مسلح—از گروههای مخالف تا بازیگران میدانی در شمال و جنوب—زیر فرماندهی واحد دانست و افزود این گذار «تا حد زیادی پیش رفته»، هرچند جزئیات فنی و قواعد درگیر شدن هنوز در حال مذاکره است. فیدان با اشاره به گفتوگوهای مربوط به روندهای میدانی در مناطق تحت مناقشه گفت که هنوز هیچ توافق رسمی و مکتوبی دربارهٔ دیرالزور نهایی نشده و مواضع توسعه طلبانه و زیاده طلبی های یگان های مدافع خلق (YPG) مانع از پیشرفت بخش مهمی از گفتوگوها و تصمیمگیریهای عملی شده است.
فیدان با بیان اینکه رویکرد راهبردی اسرائیل برای تولید امنیت از رهگذر «تضعیف و تجزیه همسایگان» خطرناک است، افزود این موضوع محور گفتوگوهای مستمر با آمریکا نیز هست. او گفت با واشنگتن و دمشق در تماس مداوماند و نشست سهجانبهٔ آمریکا–ترکیه–سوریه برای بررسی ترتیبات امنیتی و سیاسی در دستور کار قرار دارد. به گفته او، هنوز از سوی طرف مقابل هیچ «نقشهٔ راه معتبری» برای رفع تهدیدهای متوجه ترکیه—از تونلها و سامانههای موشکی تا شبکههای فرامرزی مرتبط با PKK—ارائه نشده است.
وزیر خارجه در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اصل «عدم تهدید متقابل» گفت: «سوریه نباید برای هیچکس - از جمله اسرائیل- تهدید باشد و هیچکس هم حق ندارد سوریه را تهدید کند. همه باید به مرزهای شناختهشده احترام بگذارند و از مداخله در امور داخلی یکدیگر پرهیز کنند.» او همچنین از تداوم بازگشت آوارگان خبر داد و رقم مهاجران جنگی بازگشته به سوریه را «نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر» عنوان کرد؛ امری که به گفتهٔ او با تعمیق ثبات و امنیت در سوریه شتاب خواهد گرفت و برای کارکرد اقتصاد و اداره کشور ضروری است.
فیدان تأکید کرد که در مقطعی که روند بازسازی نهادی و عادیسازی سیاسی در سوریه در حال پیشروی بود، حوادثی در لاذقیه و سویدا رخ داد که معادلات میدانی را دستخوش تغییر کرد. به گفته او، YPG پس از توافق ۱۰ مارس از تعهدات خود عقبنشینی و عملاً روند تثبیت وضعیت در کشور را کند کرد. این وضع موجب شد دولت مرکزی و نیروهای محلی بخش عمده ظرفیت خود را به مهار بحرانهای جدید معطوف کنند. فیدان با اشاره به اینکه این تنشها با مدیریت هدفمند مهار شدهاند، گفت ترکیه با رویکردی برنامهمند و جدی پرونده سوریه را دنبال میکند و هدف نهایی آنکارا، شکلگیری سوریهای یکپارچه با حاکمیت ملی، امنیت پایدار و نظم سیاسی باثبات است.
نظر شما