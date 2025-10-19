پنج شنبه ها در کردستان تا اطلاع ثانوی دورکاری خواهد بود

به گزارش کرد پرس، آرش لهونی شامگاه شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان کردستان، گفت: تعطیلی دو روز متوالی در هفته، علاوه بر صرفه جویی در مصرف انرژی به واسطه خاموشی سیستم های سرمایشی و گرمایشی ادارات، موجب افزایش بهره وری کارکنان نیز خواهد شد.

وی با بیان اینکه در سایر روزهای هفته نیز ساعات کاری طبق روال رعایت می شود، افزود: همه دستگاه های اجرایی دارای ماشین آلات برف روبی و تجهیزات زمستانه باید نسبت به تعمیر، آماده سازی و اعلام موجودی امکانات خود به اداره کل مدیریت بحران استانداری اقدام کنند.

استاندار کردستان اظهار کرد: تصمیم گیری درباره تعطیلی مدارس به دلیل شرایط جوی در حوزه اختیارات فرمانداران است، اما شایسته است این تصمیمات با هماهنگی مدیرکل آموزش و پرورش استان اتخاذ شود.