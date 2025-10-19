۲۷ مهر ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۴

پنج شنبه ها در کردستان تا اطلاع ثانوی دورکاری خواهد بود

سرویس کردستان - استاندار کردستان اعلام کرد: تا زمان رفع مشکل ناترازی، روزهای پنج شنبه در کلیه دستگاه های اجرایی استان کردستان به صورت دورکاری برگزار می شود.

به گزارش کرد پرس، آرش لهونی شامگاه شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان کردستان، گفت: تعطیلی دو روز متوالی در هفته، علاوه بر صرفه جویی در مصرف انرژی به واسطه خاموشی سیستم های سرمایشی و گرمایشی ادارات، موجب افزایش بهره وری کارکنان نیز خواهد شد.

وی با بیان اینکه در سایر روزهای هفته نیز ساعات کاری طبق روال رعایت می شود، افزود: همه دستگاه های اجرایی دارای ماشین آلات برف روبی و تجهیزات زمستانه باید نسبت به تعمیر، آماده سازی و اعلام موجودی امکانات خود به اداره کل مدیریت بحران استانداری اقدام کنند.

استاندار کردستان اظهار کرد: تصمیم گیری درباره تعطیلی مدارس به دلیل شرایط جوی در حوزه اختیارات فرمانداران است، اما شایسته است این تصمیمات با هماهنگی مدیرکل آموزش و پرورش استان اتخاذ شود.

