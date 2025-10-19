گردشگری تجاری نقطه قوت برای توسعه گردشگری بانه است

به گزارش خبرنگار کرد پرس احمد تجری در هشتیمن جلسه شورای اداری شهرستان بانه با بیان اینکه ظرفیت گردشگری شهرستان بانه برای مردم کشور ناشناخته است خاطر نشان کرد: یکی از ظرفیت های بانه گردشگری تجاری است با بررسی های که انجام دادم این شهر در بسیاری از حوزه های گردشگری سرآمد است

وی افزود: نباید کل برداشت گردشگران داخلی از بانه تنها گردشگری تجاری باشد بسیاری از مردم کشور بانه را تنها با ظرفیت تجاری می شناسند و ظرفیت های دیگر این شهر به گردشگران معرفی نشده است.

تجری با بیان اینکه هفت منطقه نمونه گردشگری کردستان در بانه است که کمتر شناخته شده گفت: در بانه در کنار ظرفیت بسیار خوبی که مرز دارد و به عنوان جاذبه اصلی برای شکل دادن جریان است باید ظرفیت های دیگر گردشگری را توسعه دهیم.

وی اضافه کرد: ظرفیت فرهنگی مانند پوشش، گویش، آداب و رسوم که در بانه وجود دارد برای مناطق دیگر کشور جذابیت خاصی دارد که باید از این ظرفیت ها معرفی و آنها بهره ببریم.

این مسئول با اشاره به اهمیت ورود بخش خصوصی برای توسعه گردشگری گفت: یکی از پیشنیازهای اصلی توسعه گردشگری زیرساخت ها است که بخشی از آنها توسط دولت تامین شود تا زمینه برای سرمایه گذار بخش خصوصی فراهم شود.

وی با اشاره به توسعه گردشگری به عنوان یکی از پایه های اصلی ایجاد اقتصاد پایدار و لزوم همکاری بخش دولتی و خصوصی افزود: وزارت میراث فرهنگی آماده است تا از پروژه های گردشگری در بانه حمایت کند و با ارتقاء زیرساخت ها زمینه را برای جذب بیشتر گردشگران فراهم کند.

تجری اظهار داشت: زمین های کشاورزی که برای گردشگری تغییر کاربری شدند از پرداخت عوارض تغییر کاربری معاف شدند.

تامین مشوق ها در بخش گردشگری برای بانه بسیار ضروری است

فرماندار شهرستان بانه نیز در ادامه گفت: شهرستان بانه پتانسیل های زیادی در زمینه گردشگری دارد برای توسعه صنعت گردشگری در این شهرستان نیاز به مشوق های در این زمینه داریم.

احمد محمد رضایی با اشاره به طبیعت بکر و موقعیت جغرافیایی خاص برای توسعه صنعت گردشگری اظهار کرد: شهرستان بانه با توجه به شرایط خاص مرزی بودن و همچنین طبیعت بکر با جنگل های بلوط می تواند به عنوان قطب مهم صنعت گردشگری کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: در گذشته با توجه به اهمیت فعالیت های مرزی و تجارت مرزی به موضوع گردشگری کمتر توجه شده و شهرستان بانه با توجه به پتانسیل های که در زمنیه گردشگری دارد، می تواند در این زمینه نسرآمد باشد و می طلبد که مشوق های را برای توسعه صنعت گردشگری در نظر گرفته شود.

محمد رضایی گفت: با توجه به سیاست های که بانک ها در این چند سال اخیر داشتند صنعت با چالش مواجه کرده و واحدهای صنعتی در تامین سرمایه در گردش، خرید دین و تخصیص ارز با مشکل مواجه هستند.

وی با اشاره به پتانسیل های صنعت توریسم درمانی در شهرستان بانه خاطر نشان کرد: در زمینه توریسم درمانی با توجه به تعداد پزشکان متخصص و فوق تخصص بومی و وجود مرز مشترک با اقلیم کردستان فراهم است.

محمد رضایی گفت: مرز هم فرصت و هم تهدید است امیدواریم بتوانیم از فرصت های مرز در راستای توسعه شهرستان بهره مند شویم.

وی به اهمیت جذب سرمایه گذار در صنعت گردشگری اشاره کرد و افزود: باید روند دریافت مجوزها برای پروزه های گردشگری تسهیل شود تا بتوانیم از ظرفیت های موجود بهره برداری کنیم.

۵۰ اثر در بانه ثبتی ملی شده است

رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان بانه نیز با اشاره به اهمیت ثبت آثار ملی گفت: در شهرستان بانه ۵۰ اثر در حوزه میراث ملی به عنوان آثاری ملی ثبت و شماره ملی دارند که ۲ مورد از این آثار مربوط به بنای حمام های تاریخی هستند.

بانه سعدالله عزیزی با اشاره به ثبت ملی حمام مرزبانی و خدری به عنوان آثار تاریخی بانه اظهار داشت: این حمام های قدیمی در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده اما هیچکدام از این ۲ اثر تاریخی تملک نشده و همچنان در تملک بخش خصوصی قرار دارند.

وی اضافه کرد: ۶۰ درصد حمام مرزبانی مرمت و بازسازی شده اما برای حمام خدری هیچ اقدام خاصی انجام نشده که تملک این بناهای تاریخی برای شهرستان بسیار اهمیت دارد.

عزیزی به صنایع دستی مهم شهرستان بانه نیز اشاره کرد و گفت: در شهرستان بانه رشته های مختلفی به عنوان صنایع دستی آموزش داده می شود که برای این رشته ها تسهیلات اشتغالزایی نیز جذب شده است.

وی افزود: شاخصترین صنایع دستی بانه شالبافی است که در شهر آرمرده آموزش داده می شود بر همین اساس شهر آرمرده به عنوان شهر ملی شالبافی و نساجی ثبت شده است.

رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان بانه با اشاره به ضرورت تکمیل ساختمان صنایع دستی آرمرده اظهار کرد: یک ساختمان صنایع دستی در دست احداث است که حدود ۴۰ درصد عملیات اجرایی این ساختمان انجام شده که برای تکمیل این ساختمان نیمه کار به هشت میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

وی ادامه داد: وجود یک بازارچه صنایع دستی در بانه بسیار ضروری است و برای این منظور یک تونل تاریخی که اکنون مسدود شده می توان برای ایجاد بازارچه صنایع دستی بازسازی شود و صنعتگران محصولات خود را تولید و در این بازارچه عرضه کنند.

عزیزی خاطر نشان کرد: چنانچه بازسازی این تونل امکان پذیر نباشد می توان در ورودی شهر نیز بازارچه صنایع دستی ایجاد کرد.

این مسئول یادآور شد: قبلا گردشگری بانه با نام گردشگری تجاری شناخته شده اما طبیعت بکر بانه و روستاهای هدف گردشگری پتانسیل خوبی برای جذب گردشگران است که با ایجاد زیرساخت های گردشگری در روستاها می توان گردشگران زیادی را به شهرستان جذب کنیم.

وی افزود: سالانه حجم زیادی مسافر وارد شهرستان بانه می شود که با ایجاد زیرساخت های گردشگری در روستاها و توسعه جاذبه های گردشگری زمینه برای جذب گردشگران بیشتر به شهرستان بانه فراهم می شود.

عزیزی خاطر نشان کرد: در شهرستان بانه بیش از هفت منطقه نمونه گردشگری وجود دارد که نصب آلاچیق تنها اقدام است در راستای ایجاد زیرساخت های گردشگری انجام شده و مهمترین این مناطق گردشگری پارک جنگلی بابوس است.

وی اظهار داشت: در شهرستان بانه شبانه یک هزار و ۲۵۰ تخت جهت اسکان مسافرین در اماکن اقامتی رسمی وجود دارد اما در پیک سفرها و اضطراری در مکان های مختلف برای پنج هزار نفر زمینه اسکان فراهم می شود و سرریز این مسافران در واحدهای بین راهی و مجتمع های گردشگری اسکان داده می شوند.