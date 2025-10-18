افتتاح تصفیه خانه پیشرفته دانشگاه رازی با حضور معاون رئیس جمهور

به گزارش کردپرس، این سیستم با ترکیب فناوری‌های نوین در تصفیه بیولوژیکی و همزمان با رشد تجربه در حوزه معدن و صنعت آب، قادر است فرآیند حذف نیتروژن، کربن و فسفر را به‌صورت کامل و هوشمند انجام دهد.

ظرفیت این سامانه سالانه حدود ۱۱۰ میلیون لیتر، معادل ۳۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز است که به‌طور کامل نیاز آبیاری فضای سبز دانشگاه را تأمین می‌کند.

مدیرعامل آبفای استان درباره این پروژه گفت: اجرای این پروژه در مدت ۱۲ ماه و با استفاده از منابع اعتبارات عمرانی کشور و منابع عمومی دولت انجام شده است که هزینه اجرای آن در مجموع ۲۳ میلیارد تومان برآورد می‌شود که بخشی از آن توسط دولت و بخشی دیگر توسط دانشگاه رازی تأمین شده است.

وی با اشاره به ویژگی‌های فنی طرح اظهار کرد: این سیستم شامل واحدهای آنوکسیک و ایروبیک است و با استفاده از فرآیندهای هوازی و بی‌هوازی، امکان حذف نیتروژن و فسفر را فراهم می‌کند. پس از مرحله ته‌نشینی، آب خروجی قابل استفاده در مصارف فضای سبز و کشاورزی خواهد بود.

داوودی تأکید کرد: با راه‌اندازی رسمی این واحد، فرآیند زیستی تصفیه طی یک تا دو ماه آینده به راندمان نهایی خود خواهد رسید و از آن پس، تمامی پساب‌های تولیدی دانشگاه در این سیستم تصفیه و بازچرخانی می‌شود. این طرح قابلیت توسعه در آینده را نیز دارد و می‌تواند پاسخگوی افزایش جمعیت و گسترش فضای دانشگاه باشد.