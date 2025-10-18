به کردپرس، در این مراسم که با حضور استاندار کرمانشاه و نماینده مردم اورامانات برگزار شد؛ ۵۵ روستای شهرستان روانسر با جمعیت حدود ۹ هزار نفر از نعمت آب سالم و بهداشتی پایدار برخوردار شده‌اند.



مدیرعامل آبفا در این باره گفت: برای اجرای این پروژه‌ها ۹ باب مخزن، ۴ حلقه چاه، ۸۰ ایستگاه پمپاژ و ۸۶ کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع احداث شده و در مجموع بیش از ۲۰۸ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

وی با اشاره به پیشرفت طرح‌های جهاد آبرسانی در استان گفت: در قراردادهای همکاری با قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) تاکنون ۴۲۰ روستا ساماندهی شده‌اند و کرمانشاه جزو استان‌های پیشرو در این زمینه است.

به گفته داوودی، از ابتدای اجرای طرح تا کنون، به طور میانگین هر ۳۶ ساعت یک روستا در استان از نعمت آب سالم و پایدار برخوردار شده است.

وی همچنین از اجرای طرح بازچرخانی آب در دانشگاه رازی کرمانشاه خبر داد و گفت: این پروژه که توسط شرکت آب و فاضلاب ساخته شده، امکان تصفیه و استفاده مجدد از پساب تولیدی دانشگاه برای آبیاری فضای سبز را فراهم می‌کند تا برداشت از منابع آب زیرزمینی کاهش یابد.



داوودی با اشاره به سیاست‌گذاری کلان شرکت در حوزه جهاد آبرسانی عنوان کرد: در استان، روستاهای فاقد آب و دارای بیشترین تنش آبی در اولویت قرار گرفته‌اند و تا نیمه نخست سال ۱۴۰۶ با اتخاذ پنج استراتژی اجرایی، تلاش خواهیم کرد که تمامی روستاهای استان از آب پایدار بهره‌مند شوند.



