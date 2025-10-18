چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در سنندج آغاز شد

به گزارش کرد پرس، در مراسم افتتاحیه، آرش لهونی، استاندار کردستان، حجت الاسلام عبدالرضا پورذهبی، نماینده ولی فقیه در استان کردستان و حجت الاسلام محمد کاروند، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان، حضور داشتند. این رویداد قرآنی به یاد شهدای عزت و اقتدار کشور و با هدف تقویت وحدت اسلامی، گسترش فرهنگ قرآنی و انس بیشتر مردم با کلام وحی برگزار می شود.

در آیین افتتاحیه نماینده ولی فقیه در کردستان با تأکید بر نقش هدایت گر قرآن در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان، گفت: نور قرآن در دل تاریکی ها راهگشای انسان مؤمن است و دل مؤمنان را تثبیت می کند تا دچار تزلزل نشوند.

حجت الاسلام عبدالرضا پورذهبی با اشاره به آیه ۸۲ سوره نساء، افزود: اگر قرآن از سوی غیر خدا بود، در آن اختلاف بسیار می یافتند، این آیه نشان می دهد که قرآن سراسر نور و هدایت است.

وی ضمن تأکید بر لزوم تدبر در آیات الهی، اظهار کرد: قرآن امروز راهنمای ما و ضامن امنیت ملت های مؤمن است، اگر همه دنیا علیه کشور قرآنی ما قیام کند، در پناه قرآن و اهل بیت (ع) در امان خواهیم بود.

نماینده ولی فقیه در کردستان با نقل حدیثی از پیامبر اکرم (ص)، بیان کرد: قرآن نوری در تاریکی و راهنمایی در روشنایی روز است و باید با تمسک به قرآن، مسیر رشد و رستگاری را در زندگی دنبال کنیم.

کردستان؛ سرزمین وحدت و دیانت

در ادامه مراسم، استاندار کردستان با ابراز خرسندی از میزبانی این رویداد معنوی، گفت: کردستان نماد وحدت، دیانت و همزیستی اقوام و مذاهب است و برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم در این استان، فرصتی برای معرفی بیشتر فرهنگ قرآنی و معنویت مردم کردستان به جامعه است.

آرش لهونی با اشاره به پیشینه قرآنی استان، ادامه داد: کردستان از دیرباز یکی از مراکز مهم قرآنی کشور بوده و وجود قرآن های تاریخی همچون قرآن نگل، نشانه ارادت عمیق مردم این دیار به کلام وحی است.

وی همچنین بر تأثیرات فرهنگی و اجتماعی این رویداد تأکید کرد و یادآور شد: این مسابقات علاوه بر ترویج فرهنگ قرآنی، زمینه ساز معرفی ظرفیت های فرهنگی و مذهبی کردستان در سطح ملی خواهد بود.

۱۰۰ محفل انس با قرآن در کردستان

در بخش دیگری از این مراسم، مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان با اشاره به برگزاری محافل گسترده قرآنی در استان، اظهار کرد: در ماه ربیع الاول تاکنون ۱۰۰ محفل انس با قرآن در سنندج برگزار شده و پیش بینی می شود تا پایان ماه، ۱۰۰ محفل دیگر نیز در شهرها و روستاهای مختلف استان برپا شود.

حجت الاسلام محمد کاروند با گرامیداشت یاد شهدای کردستان، افزود: استان کردستان همواره سرزمین فرهنگ، هنر و ایمان بوده و تلاوت قرآن در مساجد و مناره های آن طنین انداز است و امروز افتخار داریم که میزبان نخبگان قرآنی کشور هستیم و این رویداد حاصل همدلی همه نهادهای فرهنگی و دینی استان است.

چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، علاوه بر جنبه رقابتی، به محفلی برای وحدت، همدلی و گسترش معارف قرآنی در سراسر کشور تبدیل شده است. شرکت کنندگان از سراسر ایران، طی ده روز رقابت، با تلاوت و حفظ آیات الهی، جلوه ای از ایمان، اخلاص و هنر قرآنی را به نمایش خواهند گذاشت.

نفرات برگزیده این دوره، در پنجم آبان ماه معرفی خواهند شد و از آنان به عنوان چهره های برتر قرآنی کشور تقدیر می شود.