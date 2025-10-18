مسمومیت ۱۳ کارگر فصلی در دهگلان بر اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن

به گزارش کرد پرس، بابک هدایی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: امروز حادثه مسمومیت گروهی ناشی از گاز مونوکسیدکربن در شهرستان دهگلان به وقوع پیوست.

وی افزود: به دنبال گزارش وقوع مسمومیت تعدادی از کارگران فصلی در اطراف شهر دهگلان، بلافاصله واحد هماهنگی، اداره عملیات بحران(EOC) مرکز اورژانس استان وارد عمل شد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان اظهار کرد: در بررسی های انجام شده مشخص شد ۱۳ نفر از کارگران فصلی که در یکی از چادرهای اطراف دهگلان اسکان داشتند، به دلیل استفاده از بخاری بدون دودکش برای گرمایش فضای داخل چادر، دچار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن شده اند.

هدائی با اشاره به اقدامات سریع و هماهنگ پرسنل، ادامه داد: با انجام اقدامات اولیه درمانی شامل اکسیژن تراپی و پایش علائم حیاتی، تمامی افراد مسموم برای ادامه درمان به بیمارستان شهدای دهگلان منتقل شدند و خوشبختانه وضعیت عمومی تمامی مصدومان رضایت بخش گزارش شده است.