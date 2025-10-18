شکسته شدن دست نوزاد هنگام تولد در سلماس

در این دیدار فرماندار شهرستان ضمن دلجویی از پدر کودک، دستور داد تا تمامی اقدامات درمانی لازم به سرعت انجام شده و روند درمانی کودک با دقت پیگیری شود.

فرماندار سلماس بر لزوم استفاده از تمام امکانات درمانی شهرستان برای کمک به خانواده کودک و رفع مشکلات پزشکی موجود تاکید کرد.

علایی با اشاره به اهمیت رسیدگی فوری به وضعیت بهداشتی و درمانی مردم، به رییس شبکه بهداشت دستور داد تا از نزدیک وضعیت کودک را پیگیری کرده و در صورت نیاز اقدامات تخصصی بیشتری انجام شود.

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان نیز در این دیدار متعهد شد که پیگیری‌های پزشکی و درمانی این کودک آسیب‌دیده را به سرعت و با دقت لازم انجام دهد.