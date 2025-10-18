رضازاده تاکید کرد: از افزایش قیمت‌ها در موادغذایی، پوشاک، مسکن و خودرو اطلاع دارید؟ متاسفانه تعدادی از وزرا و مدیران شما که از درآمدها و حقوق‌های نجومی و سفرهای خارجی برخوردار هستند، هیچ برنامه عملی برای کنترل قیمت‌ها و بهبود زندگی مردم ندارند، خدا باید به داد این مردم برسد.

او ادامه داد: دریاچه ارومیه کلا خشک شده و عواقب آن ناشی از خشک شدن، دامن کشور به ویژه استان‌های مرزی و آذربایجان غربی و شرقی را گرفته است، همت و تلاش کرده و با انتقال آب از خلیج فارس و عمان در خصوص احیای این دریاچه اقدام کنید.

این نماینده مجلس دوازدهم، بیان کرد: رئیس‌جمهور محترم؛ در خصوص افزایش حقوق و معیشت نیروهای مسلح و بازنشستگان عزیز اقدام کنید، این عزیزان جان خود را تقدیم این کشور و این ملت کردند.

او با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه خود، افزود: شهر سلماس، شهر اولین‌ها، اولین شهر شطرنجی کشور، شهر تاریخی با 7 هزار سال قدمت، شهر سیب، شهر اولین مدال‌آور المپیک، شهر شاعر بزرگ ایران، شهر بنیانگذار فوتبال، شهری با هزاران شهید، شهری با مردمان غیور، شجاع و دوست‌داشتنی تازه شهر، منطقه کوهسار، بخش مرکزی لکستان و چهاربرج اما با مشکلات عدیده و فراوان که چند مورد اشاره می‌کنم.

رضازاده گفت: چهارمین پایانه بین‌المللی سلماس در مرز ترکیه با اقدام مشترک با دولت ترکیه بازگشایی شد، ضمن تشکر از استاندار و فرماندار عزیز، خواستار هرچه سریعتر انتقال کانکس‌ها برای راه‌اندازی تردد مسافری از این مرز هستم.

او در تذکر به وزیر راه و شهرسازی، تصریح کرد: سرکار خانم صادق نسبت به تکمیل بیمارستان 220 تخت‌خوابی و تکمیل پل سلماس به صوفیان، پل راه‌آهن قره تپه سلماس- خوی و آسفالت جاده‌های روستایی اقدام کنید.

رضازاده در ادامه به وزیر بهداشت و درمان، در خصوص عدم خرید و تهیه یک دستگاه MRI با 280 هزار نفر برای شهرستان سلماس، همچنین تخصیص اعتبار برای بازسازی بیمارستان 160 تخت‌خوابی که اخیرا بازسازی آن آغاز شده است، تذکر داد.

او به وزیر جهادکشاورزی نیز پیرامون تکمیل پایاب سد زولا، سد شهدای تازشهر برای آبیاری درجه 3 و درجه 4، همچنین اقدامات لازم برای صادرات سیب به کشورهای همسایه، همچنین تکمیل موادغذایی در بازار بدون تخصیص رانت در وزارتخانه برای عده‌ای افراد معلوم‌الحال تذکر داد.

نماینده سلماس در مجلس شورای اسلامی، در ادامه به وزیر نیرو در خصوص تکمیل پایاب سد زولا و سد شهدا برای انتقال آب درجه یک و 2 و تکمیل اعتبار برای سد دیرعلی، تخصیص برق برای دامداری‌‎ها، همچنین تکمیل تصفیه‌خانه زولا برای روستاهای پایین‌دست تذکر داد.

رضازاده به وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در رابطه با مالیات‌های فراری، توقیف حساب پیله‌بران، همچنین تکمیل جامعه منطقه ویژه اقتصادی تذکر داد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، به وزیر آموزش و پرورش، در خصوص نیروهای نهضتی ،شرکتی و رسمی کردن آنها، همچنین تخصیص اعتبار برای تکمیل مدارس نیمه‌تمام و مدارس کانکسی تذکر داد./