به گزارش خبرگزاری کردپرس، صفورا جستجو اظهارداشت: این زنان ابتدا آموزش‌های پایه اقتصادی و مهارتی را گذرانده‌اند و سپس برای ایجاد کسب‌وکارهای خرد و خانگی آماده شده‌اند.

وی افزود: در گام بعد، زنانی که توانایی مدیریت و شبکه‌سازی دارند، وارد دوره‌های تخصصی‌تر می‌شوند تا بتوانند در سطح ملی و حتی بین‌المللی فعالیت کنند. تفاهم‌نامه‌هایی نیز با اتاق بازرگانی و شرکت شهرک‌های صنعتی امضا شده تا در زمینه برندسازی، بازاریابی و صادرات محصولات زنان ایلامی همکاری شود.

جستجو تأکید کرد: متأسفانه تاکنون هیچ برند بومی شاخصی در استان نداشتیم، تلاش ما این است که محصولات زنان با نام ایلام در بازارهای داخلی و مرزی معرفی شوند. حتی در نمایشگاه‌های فصلی هم تلاش داریم از زنان کارآفرین حمایت کنیم تا بازارشان موقتی نباشد.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری ایلام توضیح داد: یکی از ریشه‌ای‌ترین مشکلات ما این است که از دوران کودکی برای دخترانمان برنامه تربیتی بر پایه هویت فردی طراحی نکرده‌ایم. از دبستان و دبیرستان به جای پرورش اعتماد به نفس و خلاقیت، تنها به نمره و رشته تحصیلی توجه کرده‌ایم. مادری که خودش را در اولویت آخر قرار می‌دهد، نمی‌تواند به دخترش بیاموزد که مستقل و توانمند باشد.

جستجو یادآور شد: بسیاری از دختران تحصیل‌کرده ما بعد از فارغ‌التحصیلی در خانه می‌مانند چون از ابتدا هویت حرفه‌ای برایشان ساخته نشده است. اگر از دوران مدرسه به آنها فرصت تجربه و انتخاب بدهیم، در آینده زنانی خواهیم داشت که نه از جامعه و نه از شکست‌ها می‌ترسند.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری ایلام توضیح داد: بحث جمعیت یکی از مهم‌ترین مسائل استان است. امروز با پدیده بسته‌شدن پنجره جمعیتی روبه‌رو هستیم و اگر برای آن برنامه‌ریزی نکنیم، در آینده با بحران نیروی انسانی و سالمندی مواجه می‌شویم. بخش زیادی از بی‌میلی جوانان به ازدواج ریشه فرهنگی دارد، نه فقط اقتصادی. باید به‌گونه‌ای کار فرهنگی انجام دهیم که جوانان ازدواج را به‌عنوان انتخاب آگاهانه و زیبا ببینند، نه مسئولیتی سنگین.