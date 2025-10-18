امام جمعه جدید دهلران معارفه شد

به گزارش خبرگزاری کردپرس، حجتالاسلام الله نور کریمیتبار نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام اظهار کرد: نماز جمعه، قرارگاهی عبادی و سیاسی است و امامان جمعه باید فرماندهان میدان فرهنگی شهرستان و زبان گویای مردم در عرصههای مختلف باشند.
وی با بیان اینکه نقش امام جمعه در جامعه نقشی خطیر و چندوجهی است افزود: امام جمعه پیش از آنکه صرفاً مطالبهگر اجتماعی باشد، باید میان مردم و خداوند پیوندی معنوی و الهی برقرار کند تا روح ایمان در جامعه زنده بماند.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه ایلام، منصب امامت جمعه را جایگاهی کلیدی، مؤثر و دارای ابعاد سیاسی، فرهنگی، علمی و اجتماعی دانست و گفت: این جایگاه باید در خدمت هدایت، بصیرتافزایی و ارتقای معنویت عمومی باشد.
