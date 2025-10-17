یادی از آفریدگار «صادق کُرده» و خاطرات نوستالژیک مردم ایلام / حشمت اله کرمی نژاد

کردپرس - فیلم سینمایی «صادق کرده» بعنوان دومین اثر سینمایی ناصر تقوایی در نیم قرن پیش ( ساخته شده در سال ۱۳۵۱) در زمان آفرینش خود اثرگذاری کم سابقه ای در جامعه هنر دوست ایران در آن زمان داشته و مورد استقبال کم نظیر سینما دوستان قرار گرفت.

اما محبوبیت و جذابیت فیلم صادق کرده در استان ایلام آن زمان بیشتر بخاطر بومی بودن و ایلامی بودن داستان و شخصیت اصلی این فیلم بود. فیلم صادق کرده بر اساس زندگینامه شخصیت اصلی و نخست این فیلم (صادق رضایی) از کردهای بومی شهرستان دهلران که هنوز هم خاندان و طایفه وی ساکن این شهر هستند ساخته شده بود. سعید راد نقش اصلی وی را در این فیلم بازی می کرد و بازیگران سرشناسی همچون عزت اله انتظامی و محمد علی کشاورز نیز در آن ایفای نقش کرده اند.

اگر از لحاظ ساختاری به این فیلم نگاه کنیم ناصر تقوایی در «صادق کُرده» به خوبی توانسته اثری با شکلی بومی و کاملا ایرانی و کُردی از گونه جنایی و زیرگونه قاتل های سریالی بیافریند که البته می‌کوشند قاتل‌های سریالی را صرفا برای ایجاد جذابیت و سرگرم نمودن تماشاگر ترسناک جلوه دهند و تصویری بسیار انسانی از یک قاتل سریالی در سینما ارائه دهد. از این لحاظ «صادق کرده» را شاید بتوان انسانی‌ترین تصویر از یک قاتل سریالی در تاریخ سینما دانست که جنبه های منفی شخصیت اصلی فیلم چندان به چشم تماشاگران نمی آید.

ناصر تقوایی خود در گفت و گویی «صادق کُرده» را به عنوان «یادگاری از دوران تحول از فیلم فارسی به فیلم ایرانی برشمرد و در مورد ساختار پلیسی آن گفت: «این یک هنر تقلیدی نیست. سینما امروز هنر ملی ایران است. یک سینمای ایرانی در این پنجاه سال به وجود آمده. فیلم پلیسی زیاد دیده‌اید، اما کدام فیلم پلیسی مثل همین «صادق کُرده» که امروز دیدید فیلمی ایرانی بوده؟ نسل ما در ایجاد این رشد سینمایی سهم عمده‌ای داشت.»

در استان ایلام به ندرت اتفاق افتاده که یک فیلم سینمایی با محوریت یک شخصیت بومی از این استان ساخته شود و فیلم صادق کرده یکی از این گونه های انگشت شمار است.

مهدی نظری از فعالان اجتماعی دهلران و استان ایلام در خصوص فیلم صادق کورده می گوید: زمان ساخت این فیلم اگرچه که دهلران بعنوان زایشگاه داستان و شخصیت نخست این فیلم ،سینما نداشته است اما بوده اند افراد هم استانی ایلامی و دهلرانی بسیاری که زمان اکران این فیلم در آن زمان برای دیدن فیلم به تهران، اهواز یا شهرهای دیگر رفته اند.

و سرانجام اینکه فیلم صادق کرده ضمن اینکه از شاخص ترین آثار سینمایی دهه پنجاه ایران بوده شاید بهترین و ماندگارترین اثر سینمایی زنده یاد ناصر تقوایی هم به حساب آید و بی دلیل نیست که مردم دهلران و ایلام و شاید بسیاری از مردم استان های کردنشین از این فیلم خاطرات نوستالژی دارند.

دیدن یک فیلم دراماتیک و جسورانه با هویت و محوریت جغرافیای کوردی بعد از گذشت نیم قرن اینبار روی صفحه ی مانیتورها شاید هنوز پرجاذبه و البته خاطره انگیز باشد.