این بار در حل مسئله کُرد پیروز خواهیم شد/ اسرائیل به دنبال تجزیه کشورهای خاورمیانه است

کورتولموش، روز پنجشنبه با شرکت در مراسم رسمی آغاز سال تحصیلی ۲۰۲۵–۲۰۲۶ دانشگاه دجله در شهر دیاربکر، با تأکید بر ضرورت تقویت همبستگی ملی و حل مسئله امنیت (مسئله کُرد) از طریق صلح گفت: «این بار ما موفق خواهیم شد، این بار صلح برقرار خواهد شد، آرامش حاکم میشود و برادری در کشور ما ریشه خواهد گرفت. این مرحلهای است که یا ما به پیروزی میرسیم یا امپریالیستها. ما باید و حتماً پیروز شویم. ترکیه با وحدت و همبستگی راه خود را ادامه خواهد داد.»
رئیس مجلس ترکیه در ادامه به حمله شب گذشته اسرائیل به لبنان پرداخت و گفت: «اسرائیل بار دیگر به تجاوزگری دست زد. این حملات کاملاً غیرقابل قبول و محکوم است. ما این اقدامات را با شدیدترین لحن محکوم میکنیم.»
او افزود: «وقتی به رفتارهای اخیر اسرائیل نگاه میکنید، بهروشنی میبینید که این رژیم صهیونیستیِ توسعهطلب و نژادپرست، ملتهای خاورمیانه را حتی بهاندازه یک میکروب هم ارزشمند نمیداند. این موضوع فقط درباره یک قوم یا ملت خاص نیست؛ نه اینکه اسرائیل ترکها را دوست دارد و کردها را نه. این رژیم همه ملتهای منطقه را تحقیر میکند.»
کورتولموش تأکید کرد: «سوگند میخورم که آنها مردم خاورمیانه را برده و موجوداتی فرودست میپندارند. چهره آشکار امپریالیسم امروز، صهیونیسم است.»
کورتولموش با هشدار نسبت به اهداف سیاسی و نظامی قدرتهای خارجی گفت: «هدف آنها تجزیه بیشتر خاورمیانه و تضعیف ملتهای این سرزمین هاست، در حالی که هدف ما تقویت اتحاد و همبستگی است.»
او با اشاره به دو شهر مرزی نصیبین و قامیشلی گفت: «به من بگویید چه تفاوتی بین مردم نصیبین و مردم قامیشلی وجود دارد؟ همه ما فرزندان یک خاک و یک جغرافیا هستیم. همه برادریم و از یک خانوادهایم.»
رئیس مجلس ترکیه در پایان سخنان خود بار دیگر بر عزم دولت ترکیه برای برقراری صلح در این کشور تأکید کرده و گفت: «من پیشتر گفتم که این بار موفق خواهیم شد، حالا یک گام جلوتر میروم: این بار یا ما پیروز میشویم یا امپریالیستها. هیچ گزینه سومی وجود ندارد. ما حتماً پیروز خواهیم شد و بهعنوان یک ملت متحد، مسیرمان را ادامه خواهیم داد. این مسئولیتی تاریخی بر دوش همه ماست.»
