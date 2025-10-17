دستگیری عاملان شرارت و ضرب وجرح در نقده

به گزارش کردپرس، فرمانده انتظامی شهرستان نقده با اشاره به دستگیری ۲ نفر از اراذل و اوباش در این شهرستان گفت: این افراد با ورود به مغازه شخصی در یکی از محلات نقده، وی را با سلاح سرد مورد ضرب و جرح قرار داده و متواری شده بودند.

سرهنگ صلاحی افزود: ماموران با هماهنگی مراجع قضایی و با رصد اطلاعاتی، مخفیگاه متهمان را شناسایی کرده و هر دو متهم دستگیر شدند.

او بیان کرد: در بازجویی های به عمل آمده متهمان، دلیل عمل مجرمانه را اختلاف شخصی عنوان کردند.

فرمانده انتظامی در پایان تاکید کرد: امنیت شهروندان، خط قرمز پلیس است و با برهم زنندگان نظم‌ و امنیت و آرامش عمومی برابر قانون برخورد قاطع خواهد شد.