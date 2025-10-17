به گزارش کردپرس، «ابراهیم المحمد» رئیس مشترک هیئت ادیان و باورهای مناطق شمال و شرق سوریه در مصاحبهای اعلام کرد که نظام متمرکز در سوریه مخالف ارزشهای حفظ حقوق مذهبی، دینی و اقوام مختلف است و گفت: «باید قانونی اساسی وجود داشته باشد که حقوق همه گروهها را تضمین کند و ویژگیهای فرهنگی، دینی و ملی آنان را به رسمیت بشناسد.»
به نوشته آژانس خبری هاوار، «ابراهیم المحمد» رئیس مشترک هیئت ادیان و باورهای مناطق شمال و شرق سوریه در مصاحبه با این آژانس خبری اظهار داشت: «فرهنگ در سوریه سابقهای هفتهزارساله دارد. این تاریخ طولانی، تنوع گسترده مذهبی، دینی و قومی را در خود جای داده است. این تنوع هیچگاه زندگی مشترک و صلح اجتماعی میان گروههای مختلف را تضعیف نکرده است، بلکه پیوندهای اجتماعی و اقتصادی بین آنها را محکمتر کرده است.»
المحمد افزود که تعصب، تبعیض و تلاش برای از میان بردن همزیستی میان مذاهب، ادیان و اقوام در سوریه، چیزی نیست جز دوری از فرهنگ اصیل جامعه سوری. او گفت: «این اقدامات در چارچوب استراتژیهایی انجام میشود که هدفشان تفرقه در جامعه سوریه است. با استفاده از رسانهها و شبکههای دیجیتال میخواهند مردم را از هم جدا کنند. این سیاستها در خدمت قدرتهای خارجی است. اما آگاهی مردم سوریه و شناخت آنها از این نقشهها، مانع موفقیت این پروژهها میشود و باید راهی برای مقابله با تعصب و نفرتپراکنی پیدا کرد.»
المحمد تأکید کرد که دولت ملیگرای متمرکز، مخالف حقوق اقوام و مذاهب است و گفت: «نظام متمرکز، هویت قومی را نادیده میگیرد و تلاش میکند گروههای دیگر را حذف کند و فقط یک قوم یا مذهب را برتر بداند. این در تضاد با تنوع جامعه سوریه است. دولت متمرکز نمیتواند از حقوق همه مردم دفاع کند، زیرا خود را نماینده تنها یک قوم و یک دین میداند. این موضوع دلیل اصلی فروپاشی دولت سوریه و اختلاف میان اقوام مختلف بوده است.»
