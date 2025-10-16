پارک نیشتمان سنندج افتتاح شد

به گزارش کرد پرس، این پروژه بزرگ ۳۲ هکتاری با هدف افزایش سرانه فضای سبز، توسعه گردشگری، ایجاد فرصتهای شغلی و ارتقای کیفیت زیستمحیطی طراحی و اجرا شده است.
پارک نیشتمان در جنوبیترین نقطه شهر سنندج و در مجاورت بلوار ۳۶ متری پاسداران واقع شده و با چشماندازی رو به رودخانه قشلاق و فرودگاه سنندج، یکی از بزرگترین پروژههای شهری استان کردستان به شمار میرود.
از مهمترین بخشهای این پارک میتوان به سردرب ورودی، میدان اصلی، برکه و آبشار، باغ ادبیات و کافه کتاب، پارکینگ، زورخانه، آمفیتئاتر، منظرگاه، زمین پینتبال و بازیهای جنگلی، باغ نور، فضاهای بازی کودکان، مسیر دوچرخهسواری، تفرجگاه خانوادگی، بوفه، محل برگزاری نمایشگاه، گلخانه شهرداری و سرویسهای بهداشتی اشاره کرد.
کردستان باید به مقصد مهم گردشگری ایران تبدیل شود
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز در این مراسم با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به توسعه گردشگری در کردستان، گفت: کردستان باید به عنوان یک مقصد گردشگری مهم در ایران شناخته شود.
سیدرضا صالحیامیری، کردستان را «سرزمین نجبا» و مهد فرهنگ و هنر ایران دانست و اظهار کرد: توسعه کردستان، به معنای توسعه ایران است.
وی با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و طبیعی استان، افزود: جاذبههای کردستان باید به درستی به جهانیان معرفی شود. با اجرای طرح «هر روستا یک بومگردی» تلاش داریم گردشگران داخلی و خارجی از زیباییهای این دیار بهرهمند شوند.
صالحیامیری افتتاح پارک نیشتمان را فراتر از یک پروژه عمرانی دانست و ادامه داد: این پارک تنها فضای سبز نیست، بلکه مرکز فرهنگی و اجتماعی مردم کردستان است؛ جایی برای گفتگو، همدلی و شناخت تاریخ و مشاهیر این سرزمین.
وی ضمن قدردانی از مردم و مسئولان استان خواستار همکاری بیشتر در توسعه زیرساختهای گردشگری شد و تأکید کرد: هر پروژهای در کردستان باید فرصتی برای معرفی فرهنگ و تاریخ غنی این دیار به دنیا باشد.
وزیر میراث فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاستهای کلان دولت، بیان کرد: دولت همزمان در مسیر تقویت زیرساختها، معیشت مردم و دیپلماسی فعال گام برمیدارد.
صالحی امیری همچنین مردم کردستان را «نماد مقاومت، فرهنگ و امید» توصیف کرد و یادآور شد: جامعهای که امیدوار باشد، هرگز تسلیم نمیشود.
تیم مدیریتی دولت چهاردهم در کردستان مصمم به توسعه فضای شهری است
استاندار کردستان در آیین افتتاح پارک نیشتمان سنندج، گفت: رسالت مسئولان دولت چهاردهم در استان، تحقق پروژههای شهری، زیباسازی چهره شهرها و روستاها و توسعه اماکن تفریحی و گردشگری است.
آرش زرهتنلهونی اظهار کرد: تمرکز بر تغییر وضعیت، شرایط، سیما و منظر شهرهای اصلی استان، از مهمترین برنامههای تیم مدیریتی دولت در کردستان است.
وی افزود: یکی از پروژههای مهم در دست اجرا، پروژه ورودی شهر سنندج از سمت همدان و کرمانشاه (قشلاقگریزه) است که روز گذشته مورد بازدید وزیر میراث فرهنگی قرار گرفت و بهصورت جدی در حال پیگیری است.
استاندار کردستان طرح شاخص گردشگری قشلاقگریزه را پروژهای بزرگ و ماندگار در سنندج عنوان کرد و ادامه داد: پارک نیشتمان نیز به عنوان بخشی از این مجموعه و در راستای توسعه زیرساختهای گردشگری شهری اجرا شده است.
