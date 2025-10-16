به گزارش کرد پرس، محور این سفر، بررسی وضعیت مرمت آثار تاریخی، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و برنامه‌ریزی برای احیای بافت فرهنگی شهر بود.

بازدید از عمارت‌های تاریخی سنندج

نخستین بخش از برنامه وزیر، بازدید از عمارت تاریخی مشیر دیوان بود؛ بنایی ارزشمند از دوره قاجار که بخش مهمی از هویت معماری سنندج را شکل داده است. صالحی‌امیری در این بازدید، ضمن آگاهی از روند مرمت و نگهداری اثر، بر ضرورت حفظ اصالت معماری و استفاده از شیوه‌های علمی در بازسازی تأکید کرد.

وی سپس از مسجد جامع سنندج بازدید کرد؛ بنایی شاخص که از دیدگاه کارشناسان، ظرفیت ثبت در فهرست جهانی مساجد را دارد. در جریان این بازدید، ابراهیم زارعی، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی ایران، با اشاره به ویژگی‌های منحصربه‌فرد این مسجد گفت: حدود یک‌سوم آیات قرآن کریم در تزئینات و کتیبه‌های مسجد جامع سنندج به‌کار رفته است. از نظر ترکیب هنری، تزئینات خطی و مضامین قرآنی، نمونه‌ای مشابه در میان مساجد کشور وجود ندارد. این مسجد باید به‌عنوان اثری کم‌نظیر در فهرست جهانی مساجد ثبت شود.

زارعی یادآور شد که در اوایل دهه ۱۳۷۰ صحن جدیدی به مسجد افزوده شده و این بنای تاریخی نیازمند مرمت مستمر است تا اصالت و زیبایی آن حفظ شود.

عمارت خسروآباد؛ کاخ‌موزه آینده کردستان

در ادامه، وزیر میراث فرهنگی از عمارت خسروآباد بازدید کرد و آن را از زیباترین بناهای تاریخی کشور دانست. وی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: عمارت خسروآباد سنندج شرایط تبدیل به کاخ‌موزه را دارد. مقرر شد بخشی از آثار تاریخی مربوط به کردستان که در موزه ملی نگهداری می‌شود، به این عمارت منتقل شود تا گردشگران بتوانند از این آثار ارزشمند بازدید کنند.

صالحی‌امیری افزود: بناهای تاریخی روایتگر فرهنگ و هویت ملت هستند و استان کردستان از این نظر ظرفیت‌های کم‌نظیری دارد. باید با تولید محتوای تخصصی و چندزبانه، این ظرفیت‌ها را به گردشگران داخلی و خارجی معرفی کنیم.

وزیر میراث فرهنگی همچنین از اعزام گروهی تخصصی برای تولید محتوای فرهنگی و گردشگری به سه زبان به استان خبر داد و گفت: این گروه مأموریت دارد آثار تاریخی و صنایع‌دستی کردستان را در قالبی نو و هدفمند به مخاطبان جهانی معرفی کند.

تأکید بر مرمت آثار تاریخی و نقش بخش خصوصی

صالحی‌امیری در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به محدودیت منابع مالی کشور، گفت: تاکنون بیش از ۴۳ هزار اثر در کشور ثبت شده که ۱۵ هزار مورد آن بناهای تاریخی است. برای مرمت کامل این آثار به حدود ۳۷ همت اعتبار نیاز داریم و تحقق این هدف بدون مشارکت بخش خصوصی، خیران و مردم امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی افزود: مرمت و احیای آثار تاریخی باید با استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی واحدهای تولیدی و همکاری خیران فرهنگی انجام شود تا از تخریب میراث ارزشمند جلوگیری شود.

بازدید از پارک پیرچنار و قلعه حسن‌آباد

در ادامه سفر، وزیر میراث فرهنگی و استاندار کردستان از پارک در حال احداث ۳۶ هکتاری پیرچنار در ناحیه منفصل شهری حسن‌آباد بازدید کردند.

صالحی‌امیری در حاشیه این بازدید گفت: احیای قلعه تاریخی حسن‌آباد باید در اولویت قرار گیرد. این قلعه یکی از ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی سنندج است و می‌تواند در کنار طرح‌های گردشگری پیرامونی به مقصدی فرهنگی و نماد شهری تبدیل شود.

استاندار کردستان نیز با اشاره به ظرفیت‌های این پروژه اعلام کرد: ۱۲ هکتار از مجموعه پارک پیرچنار به ایجاد نمایشگاه دائمی صنایع‌دستی اختصاص خواهد یافت تا هنرمندان کردستان بتوانند آثار خود را در فضایی عمومی و گردشگرپذیر عرضه کنند.

بررسی روند ساخت هتل لاله سنندج

آخرین بخش از برنامه‌های روز پنجشنبه، بازدید از پروژه در حال ساخت هتل پنج‌ستاره لاله سنندج بود. این پروژه که ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، دارای ۱۲۸ اتاق و ۲۵۰ تخت است.

وزیر میراث فرهنگی در این بازدید، گفت: در حال حاضر بیش از ۲۷۰۰ پروژه گردشگری در کشور در نوبت دریافت تسهیلات قرار دارند. اما تکمیل پروژه‌ها نیازمند اراده جدی سرمایه‌گذاران است. ورود سرمایه‌گذار دوم می‌تواند روند اجرا را سرعت دهد.

به گفته سرمایه‌گذار پروژه، برای تکمیل این هتل حدود هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

سفر وزیر میراث فرهنگی به کردستان با تمرکز بر صیانت از میراث تاریخی، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و تقویت صنایع‌دستی انجام شد. بازدید از عمارت‌های تاریخی، تصمیم برای تبدیل خسروآباد به کاخ‌موزه، تاکید بر ثبت جهانی مسجد جامع سنندج و برنامه‌ریزی برای احیای قلعه حسن‌آباد، از مهم‌ترین دستاوردهای این سفر عنوان می‌شود؛ سفری که می‌تواند نقطه‌عطفی در مسیر معرفی گسترده‌تر ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری استان کردستان باشد.