عبدالله اوجالان: اعطای «حق امید» گامی است که دولت باید بردارد

به گزارش کردپرس، دفتر حقوقی عصر (آسرین حقوق باروسو) در بیانیه‌ای مکتوب اعلام کرد که وکلای این دفتر در تاریخ ۱۳ اکتبر ۲۰۲۵ با عبدالله اوجالان، رهبر خلق کرد، و سایر زندانیان جزیره امرالی دیدار کرده‌اند. در این دیدار، شرایط زندان و وضعیت حقوقی زندانیان مورد بررسی قرار گرفته و اوجالان دیدگاه‌های خود درباره صلح و عدالت را با وکلا در میان گذاشته است.

یکی از محورهای اصلی این دیدار، مسئله «حق امید» بوده که پیش‌تر در احکام دادگاه حقوق بشر اروپا (AİHM) نیز مورد تأکید قرار گرفته است. شورای وزیران شورای اروپا در نشست ۱۵ تا ۱۷ سپتامبر بار دیگر از دولت ترکیه خواسته بود تا در این زمینه با رأی دادگاه حقوق بشر اروپا هماهنگ شود و راه‌حلی قانونی ارائه دهد.

اوجالان با اشاره به اهمیت حیاتی این اصل گفته است: «اصل حق امید گامی است که دولت باید بردارد. این بار را باید بردارد. این مسئله‌ای است که هزاران نفر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از هر زاویه‌ای نگاه کنید باید این بار برداشته شود. قانون، سیاست و عدالت همه این را می‌طلبند.»

او همچنین با تأکید بر مفهوم «حقوق ادغام دموکراتیک» خاطرنشان کرده است که همان‌طور که مذاهب و باورهای مختلف باید آزادانه بیان شوند، اقوام مختلف نیز باید حق بیان هویت قومی و زندگی آزادانه داشته باشند. اوجالان گفته: «کردها باید به طور کامل در چارچوب حقوقی گنجانده شوند. صلح واقعی همین است. تا امروز حقوق کرد نادیده گرفته شده و او را بیرون از قانون قرار داده‌اند. اما اکنون باید حقوق ادغام دموکراتیک ایجاد شود.»

اوجالان ضمن توضیح پیوند میان حذف حقوقی و تداوم حبس‌های فیزیکی و ذهنی تأکید کرده است: «اگر زندگی آزادانه زیسته نشود، بی‌معناست. من بارها گفته‌ام: ای زندگی! یا تو را آزادانه خواهم زیست یا هرگز به واقع نزیسته ام. این شعار زندگی من است.»

رهبر خلق کرد همچنین به ریشه‌های نابرابری اجتماعی و سیاسی اشاره کرده و گفته است که سرچشمه بسیاری از مشکلات، جایگاه نابرابر زنان در برابر مردان است. به باور او، راه حل این مسئله در اندیشه سوسیالیستی و سبک زندگی آزادی‌محور زنان نهفته است. او علاقه و توجه خود به پژوهش‌های ژینئولوژی (گرایشی که برای مطالعات زنان از سوی اوجالان پایه گذاشته شده است) را ابراز کرده و به همه زنان و زندانیان زن سلام ویژه رسانده است.

در پایان، اوجالان همه کسانی را که می‌خواهند او را بهتر درک کنند، به تعمیق روند صلح و دموکراسی و مشارکت فعال در این فرایند دعوت کرده است و تأکید داشته که کار برای آزادی، نقش مهمی در پیشبرد این روند دارد.