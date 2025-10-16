فعالان گردشگری و صنایع دستی کردستان از وزیر میراث فرهنگی چه مطالباتی داشتند؟

به گزارش کرد پرس، در پی تلاش های مستمر فعالان بخش خصوصی برای رونق گردشگری و صنایع دستی در استان کردستان، نشستی مشترک با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، دکتر سیدرضا صالحی امیری، و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این نشست، فعالان حوزه های گردشگری، هتلداری و صنایع دستی با تأکید بر ظرفیت های کم نظیر تاریخی، فرهنگی و طبیعی کردستان، خواستار حمایت جدی دولت از توسعه زیرساخت ها، افزایش اعتبارات و رفع موانع اداری و بانکی شدند.

این نشست که با ارائه دیدگاه ها و مطالبات بخش خصوصی و پاسخ های امیدوارکننده وزیر میراث فرهنگی همراه بود، به عنوان گامی مهم در مسیر تحول و شکوفایی صنعت گردشگری و هنرهای سنتی کردستان مورد توجه قرار گرفت.

سهم کردستان از بودجه های ملی گردشگری ناچیز است

در آغاز این نشست، رئیس جامعه هتلداران کردستان با اشاره به کمبود اعتبارات ملی در حوزه گردشگری استان، گفت: در دو دهه گذشته، سهم کردستان از بودجه های ملی گردشگری بسیار ناچیز بوده است.

عبدالحمید حمیدی افزود: انتظار داریم عدالت در توزیع منابع برقرار شود تا استان بتواند از ظرفیت های تاریخی و طبیعی خود برای رونق اقتصادی بهره گیرد.

وی همچنین با اشاره به سوابق مطالعاتی دکتر صالحی امیری درباره فرهنگ و تاریخ مردم کردستان، خواستار نگاه ویژه وزارتخانه به تخصیص منابع فنی و تسهیلات کم بهره برای پروژه های گردشگری شد.

مرزهای کردستان دروازه ورود گردشگران بین المللی شوند

یکی از فعالان حوزه گردشگری و نماینده جامعه راهنمایان و اقامتگاه های بوم گردی استان نیز با تأکید بر ظرفیت های مرزی کردستان، اظهار کرد: ساماندهی مرزها با رویکرد گردشگری می تواند سالانه بیش از ۵۰۰ هزار گردشگر خارجی را جذب کند.

سیدفواد حسینی ادامه داد: مرزهای کردستان قابلیت تبدیل شدن به دروازه ورود گردشگران بین المللی را دارند، اما نیازمند برنامه ریزی، تسهیلات ویژه و حمایت وزارتخانه و مجلس هستند.

وی همچنین کمبود اعتبارات و رکود سرمایه گذاری در سال های اخیر را از مهم ترین چالش های گردشگری استان دانست و خواستار افزایش حمایت های مالی از بخش خصوصی شد.

کردستان می تواند پایتخت نازک کاری ایران شود

در ادامه از فعالان برجسته حوزه صنایع دستی و نازک کاری چوب، با بیان اینکه هنرهای سنتی کردستان باید از نگاه صرفاً فرهنگی به رویکردی اقتصادی و کارآفرینانه تغییر یابد، بیان کرد: در کشورهای پیشرو، صنایع دستی با حفظ اصالت فرهنگی، در قالب اقتصاد خلاق و کارآفرینی توسعه یافته اند.

علی اکبر بهزادیان با اشاره به تهیه سند ملی توسعه صنایع دستی کشور خواستار اجرای کامل آن در کردستان و تسریع در احداث شهرک تخصصی صنایع دستی در سنندج شد و یادآور شد: کردستان با بیش از ۷۰۰ کارگاه فعال در حوزه چوب، می تواند به پایتخت نازک کاری ایران تبدیل شود.

پاسخ وزیر میراث فرهنگی به مطالبات فعالان کردستان

در بخش پایانی نشست، دکتر سیدرضا صالحی امیری ضمن قدردانی از مردم فرهنگ دوست و اصیل کردستان، گفت: کردستان نه صرفاً یک استان، بلکه بخشی از هویت و تمدن ایران است و این سرزمین با پیشینه فرهنگی و انسانی غنی، باید به یکی از قطب های اصلی گردشگری کشور تبدیل شود.

وی با تأکید بر چهار اصل امیدآفرینی، اعتمادسازی، انسجام و کارآمدی در پیشبرد برنامه های توسعه، افزود: دولت در شرایط دشوار اقتصادی و تحریم، تمام تلاش خود را برای بهبود معیشت و اشتغال مردم به کار گرفته است و گردشگری می تواند موتور محرک اقتصاد و اشتغال در کردستان باشد.

وزیر میراث فرهنگی در ادامه با اشاره به ظرفیت های بی نظیر طبیعی و تاریخی استان، اظهار کرد: همه اختیارات لازم در حوزه تصمیم گیری گردشگری به استاندار کردستان تفویض شد تا صدور مجوزها و تسهیلات مستقیماً در استان انجام گیرد و از امروز سقف اختیارات استان از ۸۰ میلیارد تومان به هزار میلیارد تومان افزایش می یابد.

صالحی امیری همچنین از اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات جدید تا پایان سال برای حمایت از هتل ها و واحدهای اقامتی کردستان خبر داد و ادامه داد: دولت به دنبال کاهش بروکراسی و تسهیل روند سرمایه گذاری در حوزه گردشگری است. تمام مجوزهای تغییر کاربری و ایجاد تاسیسات گردشگری از این پس در استان صادر خواهد شد.

وی با اشاره به نقش صنایع دستی در اقتصاد فرهنگی استان نیز، یادآور شد: ایجاد خانه های صنایع دستی در تمام شهرستان ها و راه اندازی بازارچه های دائمی از اولویت های وزارتخانه است تا هنرمندان بتوانند بدون واسطه محصولات خود را عرضه و صادر کنند و صادرات صنایع دستی نیز از پرداخت عوارض گمرکی معاف شده است.

وزیر میراث فرهنگی در بخش دیگری از سخنانش از برنامه دولت برای توسعه گردشگری سلامت در کردستان خبر داد و بیان کرد: با توجه به ظرفیت بالای پزشکی و درمانی استان، کردستان می تواند یکی از مراکز اصلی گردشگری سلامت برای کشورهای همسایه به ویژه اقلیم کردستان عراق باشد.

صالحی امیری با تأکید بر لزوم تدوین برنامه جامع پنج ساله گردشگری کردستان، گفت: کردستان در صورت تقویت زیرساخت ها می تواند در کنار استان های اصفهان و فارس، به یکی از سه قطب اصلی گردشگری کشور تبدیل شود. باور داریم که با تلاش مدیران و همراهی مردم، این استان زیبا به یکی از درخشان ترین مقاصد گردشگری ایران بدل خواهد شد.

نشست فعالان گردشگری و صنایع دستی کردستان با حضور وزیر میراث فرهنگی، ضمن طرح مطالبات جدی فعالان بخش خصوصی در حوزه زیرساخت، تسهیلات و نگاه اقتصادی به هنرهای سنتی، با وعده های امیدوارکننده ای از سوی دولت برای تفویض اختیارات، افزایش تسهیلات و توسعه زیرساخت های گردشگری به پایان رسید؛ نشستی که به گفته بسیاری از حاضران، می تواند آغازی برای تحول جدی در صنعت گردشگری و صنایع دستی کردستان باشد.