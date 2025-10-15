به گزارش کرد پرس، سیدرضا صالحی‌امیری در جلسه شورای اداری استان کردستان، گفت: اگر ما کردستان نداشته باشیم، یعنی بخشی از هویت ایران از میان رفته است. مردم کردستان مردمانی با فرهنگ، اخلاق‌مدار و اهل معرفت‌اند و جهانیان این دیار را با مهر و انسانیت می‌شناسند.

کردستان در مسیر جهش گردشگری

وزیر میراث فرهنگی در ادامه از تفویض اختیارات ویژه به استان کردستان برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری خبر داد و افزود: همه اختیارات لازم برای تصمیم‌گیری در حوزه گردشگری از امروز به استاندار کردستان تفویض شد. دیگر نیازی به ارسال پرونده‌ها به تهران نیست و استاندار می‌تواند رأساً تصمیم بگیرد.

وی با اعلام اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات تا پایان سال برای واحدهای اقامتی و هتل‌سازی در کردستان، افزود: کردستان همه ظرفیت‌های لازم برای تبدیل‌شدن به یکی از سه قطب اصلی گردشگری کشور را دارد، اما این امر نیازمند اراده ملی و عزم استانی است.

افزایش سهم ایران در گردشگری منطقه‌ای

صالحی‌امیری با اشاره به رشد ورود گردشگران خارجی به کشور گفت: در سال ۱۴۰۲، ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار گردشگر وارد ایران شدند و این رقم در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر افزایش یافت. هدف ما برای سال جاری جذب ۹ تا ۹.۵ میلیون گردشگر است.

او اظهار کرد: بزرگ‌ترین ظرفیت گردشگری کشور در حوزه خلیج فارس و همسایگان از جمله عراق است و کردستان می‌تواند محور تعاملات گردشگری مرزی با اقلیم کردستان عراق باشد.

انسجام، امید و اعتماد سه محور اصلی دولت

وزیر میراث فرهنگی تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به امیدآفرینی، اعتمادسازی و انسجام اجتماعی نیاز داریم. جامعه‌ای که امید نداشته باشد، توسعه پیدا نمی‌کند. اعتماد پایه تداوم حیات جامعه است و انسجام ضامن بقای ملت.

وی افزود: کردستان امروز نماد انسجام و وفاق ملی در ایران است. از این استان صدای واحدی از وحدت و همبستگی شنیده می‌شود که مایه افتخار همه ایرانیان است.

توسعه صنایع‌دستی و گردشگری سلامت

صالحی‌امیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی، گفت: یکی از اولویت‌های جدی ما بیمه هنرمندان و ایجاد بازارچه‌های مرزی صنایع‌دستی است تا تولیدکنندگان بدون واسطه آثار خود را عرضه کنند. صادرات صنایع‌دستی نیز از این پس بدون اخذ عوارض گمرکی انجام می‌شود.

وی همچنین از توسعه گردشگری سلامت در کردستان خبر داد و بیان کرد: با ظرفیت بالای پزشکان و زیرساخت‌های درمانی، کردستان می‌تواند به قطب گردشگری سلامت غرب کشور تبدیل شود. در سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار گردشگر سلامت وارد ایران شدند و این عدد رو به افزایش است.

پیام وزیر از سوی رئیس‌جمهور

صالحی‌امیری در پایان با ابلاغ سلام رئیس‌جمهور به مردم کردستان، گفت: من حامل پیام سلام گرم رئیس‌جمهور به مردم شریف و نجیب کردستان هستم. دولت خود را خادم مردم می‌داند و هیچ شأنی جز خدمت به ملت برای خود قائل نیست.