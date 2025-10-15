به گزارش کرد پرس، آرش لهونی در جلسه شورای اداری استان کردستان که با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دکتر سیدرضا صالحی امیری برگزاری شد، با اشاره به ظرفیت‌های متنوع استان، گفت: کردستان استانی غنی با طبیعتی بکر، جاذبه‌های تاریخی متعدد و بناهای فرهنگی فراوان است. شهر سنندج به نسبت جمعیت، بیشترین تعداد مساجد، تکایا و اماکن مذهبی را در میان شهرهای جهان اسلام دارد.

وی با بیان اینکه استان کردستان از امنیت و جذابیت لازم برای گردشگران برخوردار است اما در حوزه زیرساخت با چالش روبه‌روست، افزود: یکی از مشکلات اصلی، وضعیت نامناسب راه‌ها و کمبود پروازهاست. با وجود ظرفیت بالای استان، در حال حاضر تنها هفته‌ای چند پرواز به تهران داریم، در حالی که باید روزانه دو پرواز برقرار شود.

استاندار کردستان با اشاره به پروژه‌های شاخص گردشگری استان، اظهار کرد: پروژه گردشگری قشلاق گریز یکی از طرح‌های مهم و اثرگذار است که می‌تواند سیمای ورودی شهر سنندج را به‌طور اساسی متحول کند. عملیات اجرایی آن آغاز شده و با جذب سرمایه‌گذاران بزرگ، در حال پیشرفت است.

لهونی از وزیر میراث فرهنگی خواست تا حمایت ویژه‌ای از تکمیل زیرساخت‌های گردشگری استان داشته باشد و ادامه داد: درخواست ما اختصاص رقم ویژه‌ای برای تکمیل زیرساخت پروژه‌های شاخص در شهرستان‌های مختلف است تا بتوانیم به استانداردهای ملی و جهانی نزدیک شویم.

وی همچنین بر لزوم حمایت از فعالان صنایع دستی تأکید کرد و یادآور شد: جمعیت قابل توجهی از هنرمندان در این حوزه مشغول‌اند و نیازمند حمایت جدی هستند. در مذاکراتی که با مجموعه‌های اقتصادی کشور داشتیم، پیشنهاد دادیم محصولات صنایع دستی کردستان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه شود.

استاندار کردستان از پیگیری ایجاد «شهرک سلامت» در سنندج خبر داد و بیان کرد: با همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان و بخش خصوصی، ایجاد شهرک سلامت در زمینی به وسعت ۱۰۰ هکتار در دستور کار است تا علاوه بر ارائه خدمات به مردم استان، مقصدی برای گردشگری سلامت از اقلیم کردستان عراق نیز باشد.

لهونی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم تدوین سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در گردشگری، گفت: برای جذب سرمایه‌گذاران، نیاز به مشوق‌هایی همچون تسهیلات کم‌بهره و معافیت‌های مالیاتی داریم. امیدواریم با حمایت وزارت میراث فرهنگی این موضوع در هیئت دولت مطرح و تصویب شود.

وی خواستار تشکیل کارگروه دائمی گردشگری استان کردستان با محوریت وزارت میراث فرهنگی در تهران شد و اظهار کرد: چنین کارگروهی می‌تواند موجب هماهنگی بیشتر و تسریع در تصمیم‌گیری‌های ملی درباره گردشگری استان شود.

استاندار کردستان در پایان با اشاره به ثبت سنندج به‌عنوان شهر خلاق موسیقی در یونسکو، افزود: داشتن موزه موسیقی در سنندج می‌تواند به معرفی بیشتر هویت فرهنگی و هنری استان کمک کند. امیدواریم در این زمینه نیز حمایت‌های لازم صورت گیرد.