به گزارش کرد پرس، سالار مرادی در جلسه شورای اداری استان کردستان که با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در سنندج برگزار شد ، گفت: حضور آقای وزیر و هیئت همراه در کردستان را به فال نیک میگیرم. امیدوارم این سفر منشأ اتفاقات خوبی در دولت آقای دکتر پزشکیان باشد، اما این اتفاقات بدون پشتیبانی و حمایت از مرکز محقق نمیشود.
وی با انتقاد از وضعیت زیرساختهای استان، افزود: وقتی کلیپ ابتدایی جلسه را دیدم، لحظهای تصور کردم که اینجا کردستان نیست، چون آنچه نمایش داده شد، بهشتی آباد و توسعهیافته بود. در حالیکه واقعیت این است ما در کردستان فرودگاه داریم، قطار داریم، بانک داریم، اما کارکردشان مثل استانهای دیگر نیست.
مرادی با اشاره به ضعف زیرساختهای حملونقل هوایی استان اظهار کرد: سالهاست که تردد من بین سنندج و تهران زمینی است، اما امروز وقتی مسیر کرمانشاه را آمدم، به این فکر کردم که ما هنوز ابتداییترین زیرساختهای توسعه را در کردستان نداریم.
نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران با بیان اینکه میراث فرهنگی کردستان هنوز ناشناخته مانده است، ادامه داد: «بسیاری از آثار تاریخی ما هنوز حتی ثبت و معرفی نشدهاند. نمونهاش کرفتو با قدمتی بیش از ۶۵۰۰ سال است که هنوز زیرساخت اقامتی، روشنایی یا مسیر دسترسی مناسب ندارد.
وی یادآور شد: کتیبه تنگی ور مربوط به دوران آشوریان است، اما حتی بسیاری از مردم استان هم آن را نمیشناسند. باید ابتدا میراث خود را معرفی و سپس برای برندینگ گردشگری اقدام کنیم.
مرادی با اشاره به مشکلات گردشگری روستای پالنگان، بیان کرد: «وقتی در پالنگان ۲۰ تا ۴۰ هزار نفر جمع میشوند، همه نگران حوادث احتمالی، کمبود آب آشامیدنی، خوراک و بهداشت هستند. ما به زیرساخت نیاز داریم، نه فقط تبلیغ.»
این نماینده مجلس همچنین خواستار تسریع در احداث شهرک صنایعدستی کردستان شد و گفت: در این شهرک باید کارگاه، نمایشگاه و فروشگاه صنایعدستی در کنار هم قرار گیرد تا هم تولیدکنندگان و هم گردشگران بهرهمند شوند.
وی با تقدیر از مدیران جدید حوزه میراث فرهنگی استان، افزود: خوشبختانه الان مدیرکل تازهنفسی داریم که انگیزه و انرژی لازم را دارد. از همه مسئولان میخواهم کمک کنند تا دو یا سه اثر ماندگار در کردستان ثبت و ماندگار شود.
مرادی در بخش اظهار کرد: ممکن است کردستان صنعتی نشود، چون هنگام تقسیم صنایع مادر و سنگین کشور، سهمی از آن نصیب ما نشد؛ نه ذوبآهنی آمد، نه خودروسازی. اما در مقابل، ظرفیتهای بینظیری در گردشگری، کشاورزی و صنایع تبدیلی داریم که باید روی آنها تمرکز کنیم.
نظر شما