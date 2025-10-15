وزیر میراث فرهنگی وارد استان کردستان شد

به گزارش کرد پرس، هدف از این سفر دو روزه، بازدید از طرح های شاخص گردشگری، بررسی ظرفیت های توسعه ای استان در سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، و ارزیابی میدانی روند اجرای پروژه های در دست اقدام و نیمه تمام عنوان شده است.
صالحی امیری در نخستین برنامه سفر خود با حضور در گلزار شهدای سنندج، یاد و خاطره شهدای والامقام این شهر را گرامی داشت و سپس از پروژه گردشگری «قشلاق – گریزه» بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت اجرایی این طرح قرار گرفت.
در ادامه، وزیر میراث فرهنگی در نشست شورای اداری استان کردستان شرکت خواهد کرد و با جمعی از سرمایه گذاران، فعالان گردشگری و هنرمندان صنایع دستی استان به گفت وگو خواهد پرداخت.
بر اساس برنامه اعلام شده، صالحی امیری صبح فردا نیز عازم شهرستان مریوان خواهد شد تا ضمن بازدید از چند طرح گردشگری و آثار فرهنگی و تاریخی این منطقه، در جریان ظرفیت ها و نیازهای توسعه ای آن قرار گیرد.
همزمان با این سفر، گروهی از مدیران کل ستادی وزارت میراث فرهنگی نیز به شهرستان های مختلف استان اعزام شده اند تا از نزدیک وضعیت پروژه ها، فرصت ها و چالش های حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را بررسی کنند.
وزیر میراثفرهنگی در جریان این بازدید با اشاره به ابلاغ مصوبه جدید دولت درباره واگذاری اراضی حاشیه سدها، دریاچهها و رودخانهها برای ایجاد تاسیسات گردشگری، گفت: این مصوبه گام مهمی در جهت رفع موانع قانونی سرمایهگذاری و توسعه پایدار گردشگری در کشور است و کردستان میتواند از این ظرفیت بیشترین بهره را ببرد.
وی افزود: با این ابلاغ، تمام سازمانهای منطقهای آب کشور موظف شدهاند در چارچوب ضوابط زیستمحیطی، امکان واگذاری اراضی مناسب را برای ایجاد زیرساختهای گردشگری فراهم کنند تا روند جذب سرمایهگذار تسهیل شود.
وزیر میراثفرهنگی همچنین از برنامه دولت برای تخصیص اعتبار ویژه به توسعه زیرساختهای گردشگری کردستان خبر داد و ادامه داد: با هماهنگی استاندار و نمایندگان مردم استان، همایش ملی سرمایهگذاری گردشگری در سنندج برگزار خواهد شد تا فرصتهای سرمایهگذاری در استان بهصورت متمرکز معرفی شود.
صالحی امیری با اشاره به ظرفیتهای منحصربهفرد کردستان در حوزه گردشگری طبیعی، تاریخی و فرهنگی، یادآور شد: کردستان یکی از امنترین و زیباترین استانهای کشور است و با تقویت زیرساختها، میتواند به یکی از قطبهای اصلی گردشگری داخلی و منطقهای تبدیل شود.
