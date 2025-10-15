دستگیری قاتل فراری پس از ۲ سال در دیواندره/صحنه سازی برای قتل خواهر، ناکام ماند

به گزارش کرد پرس، سرهنگ شهرام عبدی در گفت وگو با خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر، گفت: ۲ سال پیش در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره قتل در شهرستان دیواندره، مأموران بلافاصله به محل اعزام شدند، اما قاتل پس از ارتکاب جرم از محل متواری شده بود.

وی با بیان اینکه قاتل تلاش کرده بود با صحنه سازی، قتل را به عنوان سانحه رانندگی جلوه دهد، افزود: با هوشیاری مأموران، این فرد در همان زمان شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفت و سرانجام پس از ۲ سال فرار، در مخفیگاهش دستگیر شد.

رئیس پلیس آگاهی استان کردستان اظهار کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی دیواندره با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات تخصصی موفق شدند مخفیگاه متهمی را که حدود ۲ سال قبل خواهر خود را به قتل رسانده بود، شناسایی کنند.

سرهنگ عبدی با بیان اینکه پس از اخذ دستور قضایی و انجام تحقیقات میدانی، مأموران در اقدامی غافلگیرانه متهم را دستگیر کردند، ادامه داد: متهم در تحقیقات اولیه به بزه انتسابی اعتراف کرده و پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.