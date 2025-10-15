حد خودتان را بدانید آقا، حق توهین به اوجالان را ندارید + فیلم

به گزارش کردپرس، پروین بولدان، نایب‌رئیس مجلس از حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها (دم پارتی)، در واکنش به اظهارات توهین‌آمیز نسبت به عبدالله اوجالان از سوی تورهان چومز، نایب‌رئیس فراکسیون حزب خوب (İYİ)، تأکید کرد که حزبش «به تلاش برای احقاق صلح و برادری ادامه خواهند داد». او همچنین یکی دیگر از نمایندگان حزب خوب را به «به‌کاربردن فحاشی جنسیت‌زده در شبکه‌های اجتماعی» متهم کرد.

پروین بولدان، نایب‌رئیس جدید مجلس و از چهره‌های ارشد دم پارتی، سخنان توهین‌آمیز نسبت به عبدالله اوجالان و حملات لفظی متوجه خود از سوی تورهان چومز، را محکوم کر

درگیری لفظی از آنجایی آغاز شد که بولدان نوبت سخن را به تورهان چومز داد. چومز بدون مقدمه گفت: «به نظر می رسد شما به عنوان هیئت امرالی مسئولیت دیگری هم دارید که آن رساندن پیام های اوجالان به مردم ترکیه است. کسی که قاتل 50 هزار نفر است، باعث کشته شدن مردم بسیاری از جمله پلیس، معلم و سرباز است. شما مسئول رساندن پیام های چنین فرد معلوم الحال، دون، قاتل و تروریستی به جامعه ترکیه نیستید. حق این کار را ندارید و این کار کاملا اشتباه است...»

در اینجا بولدان حرف چومز را قطع کرده و گفت: «سخنان شما را رد می کنم. کسی به شما حق چنین کاری را نمی دهد. من به هیچ وجه بی احترامی به این کرسی (ریاست مجلس) و به یک انسان را نمی پذیرم...)

چومز خشمگین از جایگاه خود برخاست و سعی کرد پاسخ دهد. بولدان که با پاسخ های چومز مواجه شده بود، صدای خود را بالاتر برد و با خشم فریاد زد: «شما چنین حقی ندارید. حق ندارید. به شما اجازه نمی دهم. من اگر کاری انجام می دهم آن برای آینده ترکیه است. من برای آینده این کشور دارم تلاش می کنم...»

بولدان پیش از اعطای نوبت نطق به دیگر رؤسای فراکسیون‌ها گفت: «ما این ذهنیتی را که از خون و حماسه‌سازی تغذیه می‌کند، به‌خوبی می‌شناسیم و می‌دانیم ذره‌ای فایده برای این کشور فایده ندارد. ما برای آینده این کشور سخن می‌گوییم و کار می‌کنیم تا دیگر فرزندانمان کشته نشوند. این را بدانید؛ ما در این کشور به گفتنِ صلح و برادری ادامه می‌دهیم و بنابراین گفته‌های شما هیچ ارزشی ندارد. حدّ خودتان را بدانید!»

او همچنین اعلام کرد که محمت مصطفی قربان، دیگر نماینده حزب خوب، در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی علیه او فحاشی جنسیت‌زده به کار برده و وی این رفتار را افشا می‌کند. بولدان تأکید کرد که اینگونه حملات مانع از پیگیری گفتمان صلح و همزیستی از سوی حزبش نخواهد شد.