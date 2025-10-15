سرمایه گذاری ۶ هزار میلیارد ریالی مپنا در طرح گردشگری قشلاق – گریزه سنندج

به گزارش کرد پرس، استاندار کردستان در این نشست گفت: امروز یکی از مهمترین گام ها در توسعه گردشگری غرب کشور برداشته شد؛ حضور مجموعه مپنا در این پروژه عظیم، نشانه ای روشن از اعتماد بخش خصوصی به ظرفیت های استان کردستان است.

آرش لهونی افزود: پروژه دریاچه قشلاق با وسعت بیش از ۶ کیلومتر، چشم انداز گردشگری سنندج را متحول خواهد کرد و ما از سال گذشته عملیات اجرایی آن را آغاز کرده ایم و امروز با امضای این تفاهم نامه، همکاری در بخش زیرساخت ها نیز توسط مجموعه مپنا آغاز می شود.

وی با اشاره به سابقه همکاری این هلدینگ در حوزه انرژی، اظهار کرد: مپنا پیش از این نیز در کمتر از زمان وعده داده شده، ۷۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق استان اضافه کرده است و اکنون نیز دو نیروگاه کوچک برق آبی در حال احداث دارند و در تلاش هستیم سرمایه گذاری جدیدی برای نیروگاه برق آبی ۵۰۰ مگاواتی دیگر با حمایت دولت و نهاد ریاست جمهوری محقق شود.

استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود، بیان کرد: توسعه زیرساخت های گردشگری قشلاق – گریزه، معطل جذب سرمایه گذار نمانده است و ما هم از بودجه دولتی و هم از ظرفیت های بخش خصوصی استفاده کرده ایم و با جدیت پروژه را پیش می بریم و مشارکت امروز مپنا نیز در همین راستا است.

لهونی همچنین از امضای این تفاهم نامه به عنوان اقدامی مهم در راستای مسئولیت اجتماعی مپنا یاد کرد و ادامه داد: نیروگاه سنندج حدود ۲۰ سال است که فعال است و امروز برای نخستین بار شاهد ورود جدی این مجموعه در حوزه مسئولیت اجتماعی شهر سنندج هستیم.

نیروگاه سنندج نماد سبز صنعت برق کشور است

عضو هیئت مدیره هلدینگ نیروگاهی مپنا نیز در این نشست با اشاره به نقش نیروگاه سنندج در توسعه پایدار استان کردستان، گفت: نیروگاه سنندج بیش از ۲۰ سال است که در شهرستان سنندج در حال بهره برداری است و خوشبختانه توانسته با همکاری مسئولان و مردم استان، به عنوان یک نماد سبز در کشور شناخته شود.

محسن امیری افزود: یکی از افتخارات این نیروگاه، استفاده صددرصدی از نیروهای بومی است؛ تمام پرسنل نیروگاه، اعم از خانم و آقا، از جوانان متخصص سنندج هستند و هیچ نیروی غیر بومی در مجموعه فعالیت نمی کند.

وی در ادامه با اشاره به برنامه های آتی گروه مپنا در زمینه توسعه انرژی های تجدیدپذیر، اظهار کرد: سرمایه گذاری در حوزه نیروگاه های خورشیدی از اولویت های گروه مبنا و مپنا است و امروز انرژی های تجدیدپذیر به یکی از محورهای مهم توسعه کشور تبدیل شده و ما نیز با جدیت در این مسیر گام برمی داریم.

عضو هیئت مدیره هلدینگ نیروگاهی مپنا همچنین از فعالیت های گروه در بخش نیروگاه های برق آبی خبر داد و ادامه داد: در حال حاضر قراردادی به ظرفیت ۴.۴ مگاوات با شرکت آب نیرو داریم و در مناقصات بعدی نیز مشارکت خواهیم داشت؛ البته ظرفیت کل استان برای تولید برق از طریق نیروگاه برق آبی حدود ۵۰۰ مگاوات است که در صورت برگزاری مناقصه از سوی وزارت نیرو، ما نیز به عنوان شریک وارد خواهیم شد.

امیری یادآور شد: ما خود را مدیون مردم استان کردستان و شهرستان سنندج می دانیم و در حوزه مسئولیت اجتماعی، کنار مردم و نهادهای استانی خواهیم بود تا بتوانیم خدمت شایسته ای به این منطقه ارائه دهیم.

این پروژه گردشگری یکی از بزرگ ترین طرح های توسعه شهری در استان کردستان است و به گفته مسئولان، اجرای کامل آن نیازمند همکاری همه جانبه دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی و مردم خواهد بود.