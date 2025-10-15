حذف نقطه حادثه خیز نصریان در مسیر مهران دهلران تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری کردپرس،جعفر رفیعی در بازدید از مراحل احداث پروژه راهسازی منطقه نصریان گفت: با توجه به پیچ‌های پر حادثه و غیر استاندارد بودن محور مهران- دهلران در منطقه نصریان، اولویت راه و شهرسازی استان حذف این پیچ‌ها و تبدیل ۴ کیلومتر محور مذکور در منطقه نصریان به چهار خطه بود.

وی افزود: برای این مهم عملیات اجرایی اصلاح و تعریض محور مهران- دهلران در منطقه نصریان آغاز شد و هم اکنون نزدیک ۲ کیلومتر آن تکمیل و آسفالت شده و در صورت تامین اعتبار تا پایان سال کل این مسیر ۴ کیلومتری به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام افزود: با پیگیری های صورت گرفته به زودی عملیات اجرایی چهار خطه شدن ۱۱ کیلومتر دیگر از محور مهران- دهلران با اولویت نقاط پر حادثه اجرایی خواهد شد.