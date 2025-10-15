سرخط خبرهای۲۳مهر خبرگزاری کردپرس

درخواست عبدالله اوجالان از نچیروان بارزانی برای تسریع روند صلح

عبدالله اوجالان در نامه‌ای به نچیروان بارزانی خواسته است تا در گفت‌وگوهای صلح با ترکیه نقش فعال‌تری ایفا کند. او تأکید کرده که نتیجه این مذاکرات بر عراق و اقلیم کردستان تأثیر خواهد گذاشت. بارزانی نیز اخیراً در آنکارا با مقامات ترکیه درباره بازگشت نیروهای پ.ک.ک به ترکیه گفتگو کرده و تلاش دارد اقلیم کردستان را به عنوان میانجی معرفی کند. این مذاکرات در شرایط حساس امنیتی و سیاسی در منطقه، به ویژه در پی تحولات سوریه و فشار ترکیه، صورت می‌گیرد.

فوزا یوسف: ترکیه در مسیر تفاهم کُردها و دمشق مانع‌تراشی می‌کند

فوزا یوسف، رئیس مشترک کمیته گفت‌وگوهای شمال و شرق سوریه، از مواضع ترکیه در گفت‌وگو با دمشق انتقاد کرده و آن را منفی دانسته است. او گفت ترکیه تلاش دارد دستاوردهای کردها و زنان را تضعیف کند و افزود اگر ترکیه حقوق کردها را بپذیرد، می‌توانند به دوستان این کشور تبدیل شوند. یوسف تأکید کرد که وقت آن است که ترکیه به جای سیاست‌های خصمانه، از طریق گفت‌وگو مشکلات خود را حل کند و اتحاد میان کردها و ترک‌ها ایجاد شود.

محکومیت ترکیه در دادگاه اروپا به‌دلیل بازداشت سیاستمدار کُرد

دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام کرد که دولت ترکیه در پرونده آیسل توغلوک، سیاستمدار کرد، چندین ماده از کنوانسیون حقوق بشر را نقض کرده است. توغلوک که در سال ۲۰۱۶ بازداشت و در ۲۰۱۸ به ۱۰ سال زندان محکوم شد، به اتهام عضویت در پ.ک.ک و حمایت از آن متهم بود، اما او این اتهامات را رد کرده است. دادگاه استراسبورگ اعلام کرد که بازداشت او بر مبنای "ظن معقول" نبوده و حقوق آزادی و امنیت او نقض شده است. همچنین، این تصمیم به نقض آزادی بیان و سرکوب سیاسی در ترکیه اشاره دارد.