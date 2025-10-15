درخواست عبدالله اوجالان از نچیروان بارزانی برای تسریع روند صلح

به گزارش کردپرس، بر اساس گزارش اختصاصی پایگاه خبری Al-Monitor، اوجالان در نامه‌ای که نسخه‌ای از آن برای این رسانه ارسال شده، از بارزانی خواسته است در مذاکراتی که با هدف پایان دادن به چهار دهه درگیری میان ارتش ترکیه و نیروهای پ‌ک‌ک در جریان است، میانجی‌گری و کمک کند.

این وبسایت آمریکایی نوشت که این نامه در هفته گذشته از سوی اوجالان برای نچیروان بارزانی ارسال شده و در آن تأکید شده است: «نتیجه گفت‌وگوهای کنونی برای پایان جنگ میان ترکیه و پ.ک.ک، تأثیر مستقیمی بر عراق و اقلیم کردستان خواهد داشت. هدف من در این روند، دستیابی به یک راه‌حل پایدار بر پایه اصول دموکراتیک است. ضروری است که شما نیز به سهم خود، رهبری این فرآیند را برعهده بگیرید.»

این درخواست اوجالان در شرایطی مطرح می‌شود که نچیروان بارزانی در تاریخ ۹ اکتبر ۲۰۲۵ به آنکارا سفر کرده و با رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه و هاکان فیدان وزیر خارجه این کشور دیدار کرده بود.

منابع آگاه در اقلیم کردستان به المانیتور گفته‌اند که در این دیدار، دو طرف درباره ایجاد چارچوبی قانونی برای بازگشت تدریجی نیروهای پ.‌ک.‌ک از کوهستان‌های اقلیم کردستان به داخل خاک ترکیه گفت‌وگو کرده‌اند.

المانیتور می‌افزاید که نچیروان بارزانی در سال‌های اخیر روابط نزدیکی با اردوغان برقرار کرده و به‌عنوان چهره‌ای تأثیرگذار در پرونده‌های مرتبط با کردها شناخته می‌شود. به گفته منابع دیپلماتیک، حتی لغو موقت پروازها از فرودگاه بین‌المللی سلیمانیه در سال گذشته از سوی ترکیه نیز بنا بر درخواست مستقیم بارزانی انجام گرفته بود.

در ادامه، ریاست اقلیم کردستان با انتشار بیانیه‌ای درباره دیدار اخیر بارزانی با بیرول آک‌جی، استاندار شرناق، اعلام کرد:« دو طرف درباره توسعه روابط تجاری، فرهنگی و دانشگاهی و همچنین گسترش همکاری‌های دو جانبه در حوزه گردشگری گفت‌وگو کردند. بخشی از این دیدار نیز به بررسی تأثیر روند صلح بر ثبات و توسعه منطقه اختصاص یافت.»

اوجالان که از سال ۱۹۹۹ در زندان امرالی به‌سر می‌برد، در نامه خود بر لزوم نقش‌آفرینی اقلیم کردستان در میانجی‌گری میان کردها و دولت ترکیه تأکید کرده است.

در عین حال، تحلیل‌گران معتقدند که این ابتکار تازه اوجالان در شرایطی حساس مطرح می‌شود؛ چراکه هم‌زمان با ادغام تدریجی نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در ارتش دولت جدید دمشق و نیز فشار فزاینده ترکیه برای تثبیت نفوذ نظامی در شمال عراق، احتمال دارد که در صورت خروج نیروهای آمریکایی از عراق، اقلیم کردستان در معرض خطر جدی امنیتی قرار گیرد.

به گفته منابع نزدیک به حزب دموکرات کردستان (KDP)، بارزانی تلاش می کند از این فرصت برای تبدیل اقلیم کردستان به محور میانجی‌گری در گفت‌وگوهای صلح ترکیه با کردها استفاده کند — نقشی که می‌تواند هم به ثبات داخلی عراق و هم به کاهش تنش‌های مرزی با ترکیه کمک کند.

بر اساس گزارش پایگاه آمریکایی المانیتور، یک مقام بلندپایه در اقلیم کردستان تأیید کرده که در این دیدار، بارزانی از اردوغان خواسته تا برای ایجاد نقشه راهی قانونی جهت خلع سلاح نیروهای کرد اقدام کند و روند سیاسی جدیدی را برای حل مسئله کردها آغاز نماید.

پیوند روند صلح ترکیه با آینده سوریه

در گزارش المانیتور آمده است که گفت‌وگوهای نچیروان بارزانی و اردوغان شامل تحولات سوریه و اداره مناطق خودگردان کردها نیز بوده است. ترکیه از ماه‌ها پیش خواهان اجرای مفاد توافق مارس ۲۰۲۵ میان احمد الشرع (رئیس دولت انتقالی سوریه) و مظلوم عبدی (فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه) است؛ توافقی که به ادغام تدریجی نیروهای کرد در ساختار نظامی سوریه منجر می‌شود.

بارزانی در دیدارهای اخیر خود تأکید کرده است که آینده سوریه باید بر پایه سیستم غیرمتمرکز و فدرالی بنا شود و هشدار داده است که بازگشت به نظام متمرکز، کشور را دوباره به بحران خواهد کشاند.