پیکر دمهات آکار خبرنگار کردی که در مخمور جان باخته بود، برای خاکسپاری به ترکیه منتقل شد

سرویس ترکیه - پیکر دمهات آکار، خبرنگار شاغل در اردوگاه مخمور، که گفته شده در آنجا دچار حمله قلبی شده و جان باخته بود برای خاکسپاری به ترکیه منتقل شد.

به گزارش کردپرس، دمهات آکار، خبرنگار کُرد اهل موش که در اردوگاه مخمور فعالیت می‌کرد، بر اثر حمله قلبی درگذشت. پیکر او از طریق گذرگاه مرزی خابور به شهر شِرناخ منتقل شد. در مرز، پیکر او با حضور نمایندگان مؤسسات محلی مانند MEBYA-DER، دم پارتی، جنبش زنان آزاد و دیگر سازمان های سیاسی و اجتماعی کردستان ترکیه و جمعی از مردم مورد استقبال قرار گرفت.

پیکر آکار برای انجام مراحل قانونی از جمله کالبدشکافی به بیمارستان دولتی شِرناخ منتقل شد. او قرار است پس از تکمیل مراحل قانونی در شهرستان گیم‌گیم (وارْتو) از توابع موش به خاک سپرده شود.

