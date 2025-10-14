خبرنگاری که قربانی حمله افراد ناشناس شده بود، دچار مرگ مغزی شد

به گزارش کردپرس، هاکان توسون، روزنامهنگار و مستندساز شناختهشده حوزه محیطزیست و جنبشهای اجتماعی در ترکیه، پس از چند روز بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان «چام و ساکورا»، بر اثر شدت جراحات وارده دچار مرگ مغزی شد. پزشکان شامگاه دوشنبه اعلام کردند که هاکان دچار مرگ مغزی شده است. هاکان از ۱۰ اکتبر پس از آنکه بیهوش و مجروح در کنار خیابانی در استانبول پیدا شد، به دلیل خونریزی مغزی تحت درمان قرار داشت.
به گزارش رسانههای محلی، دوربینهای امنیتی لحظه حمله به هاکان توسون را ثبت کردهاند. در تصاویر منتشر شده، دو مهاجم سوار بر موتورسیکلت به او نزدیک شده و ناگهان به او حمله میکنند. توسون پس از ضربات متعدد به زمین میافتد و سپس مهاجمان با لگد به او حمله میکنند. مهاجمان پس از حمله، صحنه را ترک میکنند. در تصاویر دیگری نیز دیده میشود که دو مظنون با دستان بسته از بازداشتگاه پلیس خارج میشوند.
در اطلاعیهای که از سوی اداره پلیس استانبول منتشر شد، آمده است: «در تاریخ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ حوالی ساعت ۰۰:۳۰ در محله محمد عاکف ارسوی در منطقه اسنیورت استانبول، هاکان توسون بهطور عمدی مورد حمله قرار گرفت و در وضعیت وخیم به بیمارستان منتقل شد. پس از بررسیها، مظنونان با نامهای الف- میم (۱۸ ساله) و الف- شین (۲۴ ساله) شناسایی و بازداشت شدند. این افراد در تاریخ ۱۲ اکتبر به مراجع قضایی ارجاع داده شده و با حکم دادگاه روانه زندان شدند.»
انجمن خبرنگاران دجله فرات (DFG) با انتشار بیانیهای در شبکههای اجتماعی، خواستار شفافسازی فوری این حمله شد. در این بیانیه آمده است: «یک روزنامهنگار در خیابان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و دچار مرگ مغزی شد، اما مقامات مسئول سکوت کردهاند. ما خواهان روشن شدن حقیقت و معرفی مسئولان این حمله هستیم. چه بر سر هاکان توسون آمد؟»
نظر شما