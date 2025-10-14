مرکز آموزش زبان فارسی در اربیل افتتاح شد

به گزارش کردپرس، مرکز آموزش زبان فارسی در شهر اربیل افتتاح شد؛ کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در اربیل اعلام کرد که این مرکز با هماهنگی میان ایران و دولت اقلیم کردستان تأسیس شده است.
فرامرز اسدی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در اربیل، در گفتوگو با شبکهی "روداو" گفت: «ما در زمینههای مختلف علمی، دانشگاهی، بازرگانی و گردشگری با اقلیم کردستان همکاری داریم. رفتوآمد میان مردم ایران و اقلیم بسیار گسترده است و این روابط موجب شد که از سوی اقلیم درخواستی برای ایجاد چنین مرکزی مطرح شود، بهویژه از سوی پژوهشگران و محققانی که برای دسترسی به منابع فارسی به یادگیری این زبان نیاز دارند. این مرکز نیز با هماهنگی دو طرف افتتاح شد.»
اسدی در خصوص ثبتنام و شرکت در دورههای آموزشی این مرکز، توضیح داد: «همهی علاقهمندان در هر سطحی میتوانند در این دورهها شرکت کنند، بهویژه دانشجویان دانشگاهها و کسانی که به نوشتن و تحقیق علاقه دارند، میتوانند از آموزش این زبان بهرهمند شوند.»
سرکنسول ایران دربارهی استادان این مرکز نیز گفت: «با اطمینان میگویم افرادی انتخاب شدهاند که با هر دو زبان کردی و فارسی آشنا هستند. همچنین در دانشگاههای مختلف اقلیم کردستان، بخش زبان فارسی فعال است و ما از استادان دانشگاههای ایران برای همکاری بهره میبریم.»
پیشتر نیز مرکزی مشابه در شهر سلیمانیه افتتاح شده بود. اسدی در مورد گسترش این طرح به استانهای دیگر، بیان داشت: «این موضوع بستگی به درخواست مردم و مسئولان استانها دارد. اگر چنین درخواستی مطرح شود، ما آمادگی تأسیس مراکز مشابه را داریم.»
