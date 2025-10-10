به گزارش کردپرس، اسدی در مصاحبه با کردستان۲۴ گفت:«در دو سوی این مرز دو ملت زندگی نمیکنند، بلکه یک ملت وجود دارد و این امر روابط بین آنها را بیش از پیش تقویت کرده است.»
وی اشاره کرد که مردم دو سوی مرز پیوندهای خانوادگی و فرهنگی نزدیکی دارند. از نظر سیاسی هم همکاری بین اقلیم کردستان و ایران در اوج خود است.
اسدی گفت:«همانطور که میدانید، وقتی رئیس جمهور و نخست وزیر اقلیم کردستان از تهران بازدید کردند و بالاترین مقام سیاسی، رئیس جمهور مسعود پزشکیان، از اقلیم کردستان بازدید کرد، عمق و پویایی روابط ما را نشان داد.»
سرکنسول ایران گفت که در طول جنگ ۱۲ روزه اخیر با اسرائیل، ایران سه انتظار اصلی از دولت اقلیم کردستان داشت که همه آنها به طور مثبت برآورده شدند.
او توضیح داد:«یکی از انتظارات این بود که رسانههای اقلیم کردستان، از جمله کردستان۲۴، در پوشش این درگیری بیطرفی را حفظ کنند و فقط اخبار تایید شده را گزارش دهند.»
وی افزود:«انتظار ما از اقلیم کردستان، به عنوان همسایه، برادر و متحد ما، این بود که در طول جنگ ۱۲ روزه به منبعی برای حملات علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل نشود.»
اسدی از اقلیم کردستان و رسانههای آن به خاطر حرفهای بودن و پوشش متعادلشان قدردانی کرد. او در پایان گفت:«ما میخواهیم از کردستان۲۴ و سایر رسانههای اقلیم کردستان به خاطر گزارشهای بیطرفانه و تعهدشان به صداقت روزنامهنگاری تشکر کنیم.»
جنگ ۱۲ روزه، درگیری بین اسرائیل و ایران بود که از ۱۳ ژوئن تا ۲۵ ژوئن رخ داد. این درگیری نشاندهنده تشدید قابل توجه جنگ سایهای مداوم بین دو کشور بود که شامل تبادل مستقیم نظامی با ایالات متحده میشد. این جنگ با میانجیگری ایالات متحده به آتشبس انجامید.
در ۱۳ ژوئن، اسرائیل یک حمله هوایی غافلگیرکننده با نام رمز «عملیات شیر در حال طلوع» را آغاز کرد و سایتهای نظامی و هستهای متعددی در سراسر ایران، از جمله تاسیسات هستهای نطنز و فردو را هدف قرار داد. این حمله منجر به کشته شدن فرماندهان نظامی و دانشمندان هستهای شد.
در همان روز، ایران با حملاتی با نام «عملیات وعده صادق ۳» تلافی کرد و صدها موشک بالستیک و پهپاد را به سمت شهرهای اسرائیل مانند تلآویو و حیفا پرتاب کرد.
