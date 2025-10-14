درآمد ۶۰ میلیارد تومان فروش سوخت مرزی در ایلام

به گزارش خبرگزاری کردپرس، شجاعت احدی با اعلام این خبر اظهار داشت: به منظور پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی، انتفاع مرزنشینان و رونق بازارچه‌های مرزی، این شرکت ضمن استقرار جایگاه سیار در مرز مهران و استفاده از سیستم‌های دیپ دیجیتالی باک، در نیمه اول سال جاری در دو بخش ترانزیت و ترانشیپ، بیش از ۲ میلیون و سیصد هزار لیتر سوخت با نرخ تعادلی مرزی به فروش رسانده است.

وی ضمن اشاره به اجرای طرح باک‌پر در این منطقه، افزود: در شش ماهه نخست سال جاری از محل پایش و کنترل باک مرز مهران بیش از ۶۰۳ میلیارد و۲۵۲ میلیون ریال درآمد کسب و به خزانه دولت واریز شده است.

سرپرست منطقه ایلام ضمن اشاره به تردد و پایش قریب به ۱۶ هزار دستگاه خودرو در بازه زمانی فوق، تصریح کرد: این منطقه با کنترل انجام شده در شش ماهه اول سال ۱۲۸ درصد رشد در درآمد فروش مرزی داشته است.