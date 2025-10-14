۲۲ مهر ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۴

درآمد ۶۰ میلیارد تومان فروش سوخت مرزی در ایلام

سرویس ایلام - سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ایلام از کسب درآمد ۶۰۳ میلیارد ریالی از فروش سوخت مرزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، شجاعت احدی با اعلام این خبر اظهار داشت: به منظور پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی، انتفاع مرزنشینان و رونق بازارچه‌های مرزی، این شرکت ضمن استقرار جایگاه سیار در مرز مهران و استفاده از سیستم‌های دیپ دیجیتالی باک، در نیمه اول سال جاری در دو بخش ترانزیت و ترانشیپ، بیش از ۲ میلیون و سیصد هزار لیتر سوخت با نرخ تعادلی مرزی به فروش رسانده است.

وی ضمن اشاره به اجرای طرح باک‌پر در این منطقه، افزود: در شش ماهه نخست سال جاری از محل پایش و کنترل باک مرز مهران بیش از ۶۰۳ میلیارد و۲۵۲ میلیون ریال درآمد کسب و به خزانه دولت واریز شده است.

سرپرست منطقه ایلام ضمن اشاره به تردد و پایش قریب به ۱۶ هزار دستگاه خودرو در بازه زمانی فوق، تصریح کرد: این منطقه با کنترل انجام شده در شش ماهه اول سال ۱۲۸ درصد رشد در درآمد فروش مرزی داشته است.

