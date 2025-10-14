کتاب کودک «سورنا و مصرف داروها» در سنندج رونمایی شد

به گزارش کرد پرس، رییس حوزه هنری کردستان در آیین رونمایی از این کتاب، گفت: این کتاب با قلم و تصویرگری هنرمند فعال عرصه کودک ژاله یوسفی نژاد در ۱۴ صفحه مصور تمام رنگی توسط حوزه هنری استان کردستان چاپ شده است.

اسعد فرهادی افزود: کتاب کودک «سورنا و مصرف داروها» مهر ۱۴۰۴ توسط انتشارات پرهیب با موضوع کودکان و خطرات ناشی از مصرف نادرست و خودسرانه دارو منتشر و در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

وی با اشاره به رسالت حوزه هنری در توحه به حوزه کودک ونوجوان، اظهار کرد: امروز مهمترین و اصلی ترین کانون توجه و فعالیت در عرصه های مختلف فرهنگی و هنری حوزه کودک و نوجوان است و بر همین مبنا تلاش داریم با تولیدات ارزشمند، کودکان و نوجوانان را در زمینه ورود به عرصه های مختلف همراهی کنیم.

رییس حوزه هنری کردستان خطاب به کودکان و نوجوانان حاضر در این مراسم، گفت: آینده کشور در دستان شماست و برای تأثیرگزاری بهتر و مؤثر در این آینده نه چندان دور باید از هم اکنون به فکر افق های روشن پیش رو باشید.

فرهادی با بیان اینکه بهترین و مطمئن ترین راه رسیدن به این افق های روشن توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی است، ادامه داد: والدین هم باید در این زمینه فرزندان خود را یاری کنند و تا آنجا که ممکن است از این فرصت در اختیار استفاده کرده و مطالعه و کتابخوانی را به عنوان یک فرهنگ در بین نهادینه سازند.

در ادامه این برنامه دکتر علی اشرافی از نویسندگان و مدرسین حوزه داستان در سخنانی با قدردانی از توجه ویژه نویسنده کتاب به موضوع مهم مصرف خودسرانه دارو و حوزه هنری در راستای حمایت از تولید این اثر بر ضرورت توجه به زبان کردی در تولید آثار در حوزه کودک و نوجوان تأکید کرد.

ژاله یوسفی نژاد متولد ۱۳۶۶ در سنندج و فارغ التحصیل کارشناسی گرافیک محیطی است، فعالیت حرفه ای خود را از سال ۱۳۹۰ آغازکرد و تاکنون آثار این هنرمند علاوه بر راهیابی به نمایشگاه ها و جشنواره های داخلی و خارجی معتبر، مقام سوم جشنواره سبک زندگی ایرانی، را نیز کسب کرده است.