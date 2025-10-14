سرمایه گذاری ۵۰۰ هزار دلاری کره جنوبی در آموزش های فنی وحرفه ای کردستان

به گزارش کرد پرس، بر اساس این نامه، این همکاری در قالب پروژه ای با عنوان «حمایت از توسعه زیرساخت ها و تجهیزات سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان» اجرا می شود و هدف آن ارتقای ظرفیت های آموزشی و تجهیز کارگاه های مهارتی در سه حوزه تخصصی شامل تأمین برق اضطراری، فناوری خودرو و فناوری برق و انرژی های تجدیدپذیر است.

به گفته سفارت کره جنوبی، این طرح در پاسخ به درخواست وزارت امور خارجه ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برنامه ریزی شده و بخشی از تلاش های کره جنوبی برای توانمندسازی نیروی کار و ارتقای مهارت های فنی در مناطق مختلف ایران به شمار می رود.

این ابتکار پس از سفر «جون پیو کیم» سفیر کره جنوبی در ایران به استان کردستان در خرداد ماه ۱۴۰۴ شکل گرفت؛ سفری که در جریان آن، سفیر و هیئت همراه ضمن بازدید از طرح های کشاورزی، آموزشی و گردشگری شهرستان های سنندج، کامیاران و قروه، با مسئولان محلی و فعالان اقتصادی دیدار و گفت وگو کردند.

دولت جمهوری کره اعلام کرده است که اجرای این پروژه می تواند به تقویت آموزش های مهارتی، توسعه انسانی و گسترش همکاری های دو کشور در حوزه آموزش فنی وحرفه ای منجر شود.