دومین برد تیم بسکتبال کردستان در سوپر لیگ ایران

به گزارش کرد پرس، در این دیدار که در سالن آزادی در حضور تماشاگران پرشور سنندجی برگزار شد، تیم پاس کردستان توانست با ارائه یک بازی منسجم، با نتیجه ۹۱ بر ۸۲ میهمان اصفهانی خود را مغلوب کرده و دومین پیروزی خود را در این فصل از رقابت ها کسب کند.

روز پنجشنبه هفته گذشته ۱۰ مهرماه هم تیم پاس بسکتبال کردستان در اولین بازی خود که مهمان مهگل البرز بود با نتیجه ۸۹ بر ۸۵ تیم میزبان را هم شکست داده بود.

در پایان هفته دوم سوپر لیگ بسکتبال کشور، تیم پاس کردستان با کسب ۴ امتیاز در مکان دوم جدول قرار دارد.