۲۲ مهر ۱۴۰۴ - ۰۹:۳۹

طی حکمی؛

خرید کتاب برای کتابخانه های عمومی در شاهین دژ جایگزین حبس شد

خرید کتاب برای کتابخانه های عمومی در شاهین دژ جایگزین حبس شد

سرویس آذربایجان غربی- طی حکم جایگزین حبس صادر شده توسط قاضی شهرستان شاهین‌دژ، بیش از ۵۰ جلد کتاب به کتابخانه‌های عمومی این شهرستان اضافه شد.

به گزارش کردپرس،  رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شاهین‌دژ بیان کرد: در اقدامی فرهنگی و خلاقانه، قاضی دادگاه شهرستان شاهین‌دژ با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، کاهش آسیب‌های ناشی از حبس و ارتقای سطح آگاهی عمومی، حکم فرهنگی جایگزین حبس صادر کرد.

غلامرضا ابراهیمیان، افزود: بر اساس این رأی قضایی، بیش از ۵۰ جلد کتاب در موضوعات حقوقی و علمی، به ارزش ۹۰ میلیون ریال خریداری شده و در اختیار کتابخانه‌های عمومی شهرستان شاهین‌دژ قرار گرفت که پس از آماده‌سازی، در دسترس عموم خواهد بود.

او ادامه داد: ضمن تقدیر از این اقدام ارزشمند و توجه به نقش کتاب و فرهنگ در کاهش آسیب‌های اجتماعی، اظهار کرد: این اقدام علاوه بر تأمین بخشی از نیازهای مطالعاتی کتابخانه‌ها، امکان دسترسی اعضا به منابع علمی و تخصصی جدید را فراهم خواهد کرد؛ همچنین با صدور چنین احکامی، ضمن کاهش پیامدهای اجتماعی و خانوادگی ناشی از حبس، فرهنگ کتاب‌خوانی و مطالعه در جامعه تقویت می‌شود.

گفتنی است: پیش از این نیز، قریب به یکصد حکم فرهنگی جایگزین حبس و خرید کتاب برای کتابخانه‌های عمومی در استان آذربایجان غربی صادر شده است.   

کد خبر 2789667

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha