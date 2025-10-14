خرید کتاب برای کتابخانه های عمومی در شاهین دژ جایگزین حبس شد

به گزارش کردپرس، رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شاهین‌دژ بیان کرد: در اقدامی فرهنگی و خلاقانه، قاضی دادگاه شهرستان شاهین‌دژ با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، کاهش آسیب‌های ناشی از حبس و ارتقای سطح آگاهی عمومی، حکم فرهنگی جایگزین حبس صادر کرد.

غلامرضا ابراهیمیان، افزود: بر اساس این رأی قضایی، بیش از ۵۰ جلد کتاب در موضوعات حقوقی و علمی، به ارزش ۹۰ میلیون ریال خریداری شده و در اختیار کتابخانه‌های عمومی شهرستان شاهین‌دژ قرار گرفت که پس از آماده‌سازی، در دسترس عموم خواهد بود.

او ادامه داد: ضمن تقدیر از این اقدام ارزشمند و توجه به نقش کتاب و فرهنگ در کاهش آسیب‌های اجتماعی، اظهار کرد: این اقدام علاوه بر تأمین بخشی از نیازهای مطالعاتی کتابخانه‌ها، امکان دسترسی اعضا به منابع علمی و تخصصی جدید را فراهم خواهد کرد؛ همچنین با صدور چنین احکامی، ضمن کاهش پیامدهای اجتماعی و خانوادگی ناشی از حبس، فرهنگ کتاب‌خوانی و مطالعه در جامعه تقویت می‌شود.

گفتنی است: پیش از این نیز، قریب به یکصد حکم فرهنگی جایگزین حبس و خرید کتاب برای کتابخانه‌های عمومی در استان آذربایجان غربی صادر شده است.