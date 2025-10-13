شروع کاهش دما از امشب در آذربایجان غربی

به گزارش کردپرس، مهدی صابری بیان کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی و با افزایش گرادیان خطوط فشاری در منطقه پدیده غالب استان در طی امروز وزش باد خواهد بود که در برخی ساعات شدید پیش بینی می‌شود.

او ادامه داد: این وضعیت با انتقال و خیزش گرد و خاک به ویژه در نیمه جنوبی استان همراه خواهد شد.

صابری افزود: همچنین سامانه بارشی که از شب گذشته وارد استان شده و در نیمه شمال استان فعال بوده، از عصر امروز به تدریج منطقه را ترک خواهد کرد.

رییس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: از نظر دمایی با خروج این سامانه و ریزش هوای سرد به منطقه با افت محسوس دمای کمینه در اغلب نقاط استان مواجه خواهیم بود. در حال حاضر نیز دمای ارومیه بین ۲۲ و ۵ درجه سانتیگراد در نوسان است/.