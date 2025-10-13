۲۱ مهر ۱۴۰۴ - ۱۷:۱۱

شروع کاهش دما از امشب در آذربایجان غربی

سرویس آذربایجان غربی- رییس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی با اشاره به ریزش هوای سرد به منطقه از افت محسوس دمای کمینه در اغلب مناطق استان از امشب خبر داد.

به گزارش کردپرس، مهدی صابری بیان کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی و با افزایش گرادیان خطوط فشاری در منطقه پدیده غالب استان در طی امروز وزش باد خواهد بود که در برخی ساعات شدید پیش بینی می‌شود.

او ادامه داد: این وضعیت با انتقال و خیزش گرد و خاک به ویژه در نیمه جنوبی استان همراه خواهد شد.

صابری افزود: همچنین سامانه بارشی که از شب گذشته وارد استان شده و در نیمه شمال استان فعال بوده، از عصر امروز به تدریج منطقه را ترک خواهد کرد.

رییس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: از نظر دمایی با خروج این سامانه و ریزش هوای سرد به منطقه با افت محسوس دمای کمینه در اغلب نقاط استان مواجه خواهیم بود. در حال حاضر نیز دمای ارومیه بین ۲۲ و ۵ درجه سانتیگراد در نوسان است/.

