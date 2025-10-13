به گزارش کردپرس، یحیی اوستون، رئیس ارتباطات ترکیش‌ایرلاینز (THY)، در حساب کاربری خود در پلتفرم ایکس اعلام کرد که به‌عنوان شرکت حامل پرچم، این شرکت همچنان در آسمانِ نقاط مختلف جهان نماینده‌ ترکیه است.

او با اعلام ازسرگیری پروازهای سلیمانیه افزود: «در راستای همین چشم‌انداز، از اینکه به‌زودی مسیر سلیمانیه را دوباره با آسمان پیوند می‌دهیم خرسندیم. پروازهای سلیمانیه به‌صورت منظم و هر روز هفته انجام خواهد شد و هدف ما تقویت پیوندهای تجاری، فرهنگی و گردشگری میان عراق و ترکیه است. میهمانان‌مان را دعوت می‌کنیم تا مهمان‌نوازی ترک را در آسمان با بالاترین استانداردها تجربه کنند.»

در پی این اعلام، ریاست اقلیم کردستان عراق با صدور اطلاعیه ای و با اشاره به دیدار نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم، با رجب طیب اردوغان در آنکارا، از دستور رئیس‌جمهور ترکیه برای ازسرگیری پروازهای ترکیه به سلیمانیه قدردانی کرد.

در این اطلاعیه آمده است: «این تصمیم در چارچوب روابط مستحکم میان اقلیم کردستان و جمهوری ترکیه اتخاذ شده است. بی‌تردید، این تصمیم به پیشبرد همکاری‌ها یاری خواهد رساند و بیش و پیش از همه، به سود شهروندان ما در سلیمانیه خواهد بود و منافع دو طرف را تأمین می‌کند.»