نیروهای کرد سوری باید فورا و بی قید و شرط سلاح های خود را زمین گذاشته و تسلیم شوند

به گزارش کردپرس، یاشار گولر وزیر دفاع ترکیه با تأکید بر موضع قاطع آنکارا در برابر گروه‌های مسلح کردی گفت بر اساس «تصمیم انحلال» اتخاذشده، (یعنی فراخوان عبدالله اوجالان رهبر در بند PKK برای انحالان این سازمان و بر زمین گذاشتن سلاح از سوی اعضای آن) PKK و تمامی وابستگان و شاخه‌های آن باید بی‌درنگ به فعالیت‌های مسلحانه پایان داده و سلاح‌های خود را تسلیم کنند؛ به هیچ گروهی در این زمینه اجازه فعالیت مسلحانه داده نخواهد شد.

یاشار گولر، در سخنانی با اشارهٔ ویژه به یگان های مدافع خلق (YPG) در سوریه اعلام کرد که این گروه‌ها دیگر باید سلاح را کنار بگذارند و در این خصوص به هیچ گروهی اجازه و تسامحی داده نخواهد شد.

وزیر دفاع ترکیه در توضیح این موضع گفت: «PKK و تمامی گروه‌های مرتبط، در چارچوب تصمیمِ انحلالِ اتخاذشده، باید فوراً به همهٔ فعالیت‌های تروریستی پایان دهند و همهٔ شاخه‌ها و امتدادهای آن—اعم از آن‌هایی که در سوریه و دیگر جغرافیاها با عناوین مختلف فعالیت می‌کنند—هرچه زودتر و بدون هیچ قید و شرطی، سلاح‌های خود را تحویل دهند.»