هاکان توسون روزنامه نگار مستقل در استانبول مورد حمله قرار گرفت

به گزارش کردپرس، خانواده، دوستان و وکلای هاکان توسون، خبرنگار و مستندساز حوزه محیطزیست که شامگاه ۱۰ اکتبر در محله «محمت عاکف» اسنیورت مورد حمله گروهی ناشناس قرار گرفته و با خونریزی مغزی به بیمارستان منتقل شده بود، با برگزاری تجمع مقابل بیمارستان «باشاکشهر چام و ساکورا» خواستار تحقیق فوری و شفاف درباره جزئیات حادثه و معرفی عاملان این حمله شدند. به گفته تیم درمان، توسون در بخش مراقبتهای ویژه تحت درمان است و وضعیت او بحرانی گزارش میشود.
خانواده توسون اعلام کردند که هاکان در مسیر رفتن به خانه مادرش از طریق حملونقل عمومی به یکباره از دسترس خارج و ناپدید شد و با وجود جستوجو و ثبت گزارش مفقودی، خانواده ساعتها از او بیخبر ماندند. آنان بامداد روز بعد حوالی ساعت ۴ بامداد از حضور او در بیمارستان مطلع شدند، اما به گفته خانواده تا دیرهنگام هیچ مرجع رسمی پاسخگو نبود و فرآیند شناسایی هویت نیز با تأخیر انجام شد. خانواده با استناد به توضیحات پزشکی مبنی بر وارد آمدن ضربه شدید از ناحیه گردن تأکید کردند که این اقدام «عامدانه» بوده و با نیت قتل صورت گرفته است و از نیروهای انتظامی خواستند با بررسی دقیق همه سرنخها، حقیقت را روشن کنند.
همزمان، وکیل هاکان توسون، هاکان بوزیورت از انجمن «حقوق دانان معاصر» اعلام کرد که دو نفر به ظن مشارکت در ضربوجرح شناسایی و بازداشت شدهاند. او با اشاره به ثبت رسمی واقعه در محله محمت عاکف گفت برای روشنشدن پرونده، گردآوری و الحاق کامل تصاویر دوربینهای مداربسته و شهادت شاهدان عینی به پرونده ضروری است و تمامی دلایل و شهادتها برای رسیدن به نتیجه قضایی صحیح اهمیت حیاتی دارد.
تولای حاتم اوغولاری و تونجر بکرخان رهبران مشترک حزب «برابری و دموکراسی خلقها» (دم پارتی)، نیز در پیامهایی جداگانه، با ابراز نگرانی از وضعیت توسون، خواستار انجام تحقیقاتی بیابهام و پاسخگو درباره حمله شدند و تأکید کردند که روند قضایی را پیگیری خواهند کرد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، هاکان توسون متولد ۱۹۷۵ استانبول است. او از اوایل دهه ۱۹۹۰ وارد حوزه رسانه شد و از سال ۲۰۰۹ به مستندسازی مستقل درباره طبیعت، مبارزات شهری و رخدادهای اجتماعی روی آورد. از آثار شناختهشده او میتوان به بهسوی پشتبامها و نوسازی اشاره کرد. خانواده و نزدیکان او در مقابل بیمارستان در انتظار بهبود حالش هستند و بر مطالبه «عدالت برای هاکان» تأکید دارند.
