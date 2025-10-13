ناوگان راهداری کردستان با ۲۶ دستگاه جدید به ارزش ۱۹۸ میلیارد تومان تجهیز شد

به گزارش کرد پرس، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستان گفت: در راستای نوسازی و تقویت ناوگان راهداری استان، ۲۶ دستگاه انواع ماشینآلات با اعتباری بالغ بر ۱۹۸ میلیارد تومان خریداری و در شهرستانهای مختلف توزیع شده است.
شهرام شکری اظهار کرد: از این میزان اعتبار حدود ۳۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی و ۱۶۸ میلیارد تومان از اعتبارات ملی تأمین شده است.
وی با اشاره به نوع ماشینآلات خریداریشده، افزود: این تجهیزات شامل ۲۰ دستگاه کمپرسی، ۲ دستگاه کامیونت و ۴ دستگاه بیل مکانیکی است که بر اساس شرایط توپوگرافی، اقلیم و نیازهای راهداری هر شهرستان، بین شهرستانهای استان توزیع شدهاند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستان همچنین از آمادگی ۸۰ درصدی ناوگان راهداری استان برای اجرای طرح زمستانی خبر داد و ادامه داد: برای تأمین تجهیزات زمستانی از قبیل دستگاههای نمکپاش و بیل برفروب، مجموعاً ۱۷ میلیارد تومان هزینه شده است که ۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی و ۱۲ میلیارد تومان از اعتبارات کشوری تأمین شده است.
در مجموع هماکنون ۳۰۰ دستگاه ماشینآلات راهداری و تجهیزات در سطح استان فعال هستند که آماده خدماترسانی در محورهای مواصلاتی و اجرای طرح زمستانی هستند.
