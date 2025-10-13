به گزارش کردپرس، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه، پس از برگزاری نشست دو چانبه با هیئت سوری در آنکارا در زمینه همکاریهای امنیتی با انتشار پستی در حساب کاربری خود در شبکههای اجتماعی بر تقویت «همکاریهای جامع و هماهنگی» میان دو کشور در زمینه تامین امنیت سوریه تأکید کرد.
او گفت: «برای آنکه با حفظ تمامیت ارضی سوریه، امنیت این کشور بهطور کامل تأمین شود، درباره گامهای مشخص به توافق رسیدهایم. امنیت سوریه را جدا از امنیت ترکیه نمیبینیم. در این مسیر، به برادران سوری خود هرگونه حمایت لازم را ادامه خواهیم داد.»
فیدان در ادامه نوشت: «پس از آنکه مردم سوریه به آزادی دست یافتند، تماسهای جامع را با سوریه در همه سطوح و حوزهها ادامه میدهیم. بر سر تقویت هرچه بیشتر هماهنگی نزدیک و همکاریمان برای حفظ و پیشبرد دستاوردهای سوریه با برادران سوری خود همنظر هستیم.
در همین راستا ما امروز در آنکارا با حضور وزرای خارجه، وزرای دفاع و رؤسای دستگاههای اطلاعاتی دو کشور دیدار کردیم؛ دیداری که امکان بررسی ابعاد راهبردی روابطمان را از همه جهات بیشتر کرد. ما برای تأمین کامل امنیت سوریه با حفظ تمامیت ارضی آن، کارهای مشترک را مورد بحث و بررسی قرار دادیم.
ما همچنین برنامهریزیهای میدانی مان را به شکلی جامع و مفصل ارزیابی کردیم. دولت سوریه عزم و اراده لازم برای غلبه بر چالشهای دشواری را که با آن روبهرو است در اختیار دارد. امنیت سوریه را جدا از امنیت ترکیه نمیبینیم و در این مسیر، هرگونه حمایت لازم را از برادران سوری خود ادامه خواهیم داد.»
