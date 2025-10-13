۲۱ مهر ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۶

جاسازی ١٨٠ کیلوگرم شمش نقره در مرز ماکو ناکام ماند

سرویس آذربایجان غربی- فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی از کشف ۱۸۰ کیلوگرم شمش نقره به ارزش ۳۸۰ میلیارد ریال در مرز ماکو خبر داد.

به گزارش کردپرس، سردار محمد احمدی در تشریح این خبر گفت: عوامل پست کنترل مرز بازرگان در حین انجام وظیفه و کنترل خودروهای ورودی، به یک دستگاه خودرو سواری مشکوک و با رعایت کلیه حقوق شهروندی و موازین شرعی و قانونی اقدام به تفتیش و بررسی خودروی مذکور کردند.

او افزود: در بررسی به عمل آمده ماموران، توانستند مقدار ۱۸۰ کیلوگرم شمش نقره که به صورت ماهرانه داخل کابین و قسمت پشت صندلی جاساز شده بود را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی استان با اشاره به اینکه ارزش ریالی کالای مکشوفه از سوی کارشناسان ۳۸۰ میلیارد ریال اعلام شده است، افزود: متهمان به همراه اقلام مکشوفه به یگان دلالت و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

گفتنی است؛ روز گذشته نیز ٦٢ کیلوگرم شمش نقره در مرز سرو ارومیه توسط نیروهای مرزبانی  کشف و توقیف شد/.

