جاسازی ١٨٠ کیلوگرم شمش نقره در مرز ماکو ناکام ماند

به گزارش کردپرس، سردار محمد احمدی در تشریح این خبر گفت: عوامل پست کنترل مرز بازرگان در حین انجام وظیفه و کنترل خودروهای ورودی، به یک دستگاه خودرو سواری مشکوک و با رعایت کلیه حقوق شهروندی و موازین شرعی و قانونی اقدام به تفتیش و بررسی خودروی مذکور کردند.

او افزود: در بررسی به عمل آمده ماموران، توانستند مقدار ۱۸۰ کیلوگرم شمش نقره که به صورت ماهرانه داخل کابین و قسمت پشت صندلی جاساز شده بود را کشف کنند. فرمانده مرزبانی استان با اشاره به اینکه ارزش ریالی کالای مکشوفه از سوی کارشناسان ۳۸۰ میلیارد ریال اعلام شده است، افزود: متهمان به همراه اقلام مکشوفه به یگان دلالت و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند. گفتنی است؛ روز گذشته نیز ٦٢ کیلوگرم شمش نقره در مرز سرو ارومیه توسط نیروهای مرزبانی کشف و توقیف شد/.