به گزارش کردپرس، کوچ‌نشینانی که در طول تابستان در ییلاق‌های مرکز استان قارص به زندگی و پرورش دام های خود مشغول بودند، هنگام بازگشت زمستانه به روستاهای خود با بارش برف روبه‌رو شدند.

این کوچ‌نشینان بهار هر سال به ییلاق‌ها می‌روند و در مراتع سرسبز و غنی منطقه، دام‌های خود را می چرانند.

با سرد شدن هوا، کوچ‌نشینان همراه با صدها دام برای بازگشت به راه افتادند، اما در بین راه با برف‌ شدید مواجه شدند.

این کوچ‌نشینان که از ارتفاعات بالا به روستاهای خود بازمی‌گشتند، به دلیل بارش برف با لحظات سختی روبه‌رو شدند.

پُلات دمیربوغا، یکی از کوچ‌نشینان که از گذرگاه بوغاتپه در جاده قارص ـ گُله (با ارتفاع ۲۳۰۰ متر از سطح دریا) عبور می‌کرد، به خبرنگارها گفت:

«به خاطر بارش برف در ییلاق گرفتار شدیم. اکنون دام‌هایمان را به روستا منتقل می‌کنیم. بارش برف از شب گذشته شروع شد و تا صبح ادامه داشت.»

شاکر اویوسون نیز گفت که زمستان امسال زودتر از موعد از راه رسیده و آن‌ها تلاش می‌کنند گله‌هایشان را به سلامت از زیر برف به روستاهایشان بازگردانند.

منبع: آناتولی ترکی