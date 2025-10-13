برخورد پژو ۴۰۵ و پراید در محور بانه – سقز، ۱۲ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش کرد پرس، مدیرعامل جمعیت هلال احمر کردستان گفت: در پی وقوع برخورد خودروی سواری پژو ۴۰۵ با یک دستگاه پراید در محور بانه - سقز ۱۲ نفر مصدوم شدند و تیم های امدادی هلال احمر و اورژانس به سرعت به محل حادثه اعزام و مصدومان را پس از اقدامات اولیه به مراکز درمانی منتقل کردند.

پیام جلالی افزود: این حادثه در حوالی روستای «بله جر» و در فاصله ۳۵ کیلومتری از محور بانه-سقز رخ داد که منجر به مصدومیت ۱۲ نفر شد.

وی اظهار کرد: پس از اطلاع به مرکز پاسخگویی، تیم های امداد و نجات هلال احمر و اورژانس با اعزام خودروهای نجات و آمبولانس به محل حادثه، اقدامات اولیه برای تثبیت وضعیت مصدومان انجام دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کردستان ادامه داد: نجاتگران پس از رهاسازی افراد از خودروها، مصدومان را به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل کردند.