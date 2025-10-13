نخستین جشنواره ملی عکس فرش دستباف «ماسی درهم» به میزبانی بیجار برگزار می شود

به گزارش کرد پرس، نخستین دوره جشنواره ملی عکس فرش دستباف «ماسی درهم» باهدف به تصویرکشیدن فرهنگ، هنر و اصالت فرش دستباف ایرانی برگزار می شود.

دبیر جشنواره «ماسی درهم» گفت: «ماسی درهم» که در زبان کردی گویش گروسی به معنای «ماهی درهم» است، یکی از اصیل ترین و قدیمی ترین نقوش فرش دستباف بیجار گروس به شمار می رود که در بسیاری از فرش های دستباف ایرانی در مناطق مختلف کشور با عناوین متفاوت بافته می شود.

مهدی سلطانی با بیان اینکه این نقش اصیل ریشه در فرهنگ ایران باستان داشته و بر اساس تحقیقات، ارتباط نزدیکی با آیین مهر دارد، افزود: فرش به عنوان نمادی از اصالت و فرهنگ غنی یک ملت شناخته می شود و در پس هر نقش و نگاره، داستان ها، اسطوره ها و فرهنگ گسترده ای نهفته است که جشنواره «ماسی درهم» به دنبال بازتاب تمام این ابعاد است؛ از نخ و دار قالی گرفته تا رنگرز، بافنده، کارفرما، آداب و رسوم و اقلیم بومی.

وی اظهار کرد: این جشنواره با هدف دیدن فرش بب عنوان یک رویداد «فرهنگ فرش» برگزار شده و در پنج بخش عکس های مجموعه، تک عکس حرفه ای، تک عکس حرفه ای در جغرافیای بیجار و تک عکس عمومی با تلفن همراه آثار را می پذیرد.

دبیر جشنواره «ماسی درهم» ادامه داد: موضوعات قابل توجه در جشنواره شامل فرش و فرایند تولید (از جمله پشم چینی، نخ ریسی و رنگرزی)، فرش و سنت ها و آیین ها، هویت تاریخی و فرهنگی فرش، نقش فرش در زندگی روزمره، تاریخ و اقتصاد فرش، و همچنین ارتباط فرش با رنج و دکوراسیون می شود.

سلطانی یادآور شد: علاقه مندان می توانند آثار خود را تا تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۴ به دبیرخانه جشنواره واقع در کردستان، بیجار، بلوار رحمانی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بیجار ارسال کنند.

وی بیان کرد: مراسم اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان در نیمه دوم آبان برگزار خواهد شد.