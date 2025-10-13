۹ هزار نوزاد در کردستان غربالگری شنوایی شدند

به گزارش کرد پرس، فرزانه بهرامی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: از اول امسال تا پایان شهریور ۹ هزار و ۳۴۶ نوزاد در استان تحت پوشش برنامه های غربالگری شنوایی قرار گرفتند که این تعداد ۱۰۰ درصد نوزادان متولد شده در این بازه زمانی را شامل شده است.

وی با بیان اینکه از این تعداد، ۴۲ نوزاد بدلیل عدم موفقیت در مرحله اول برای تشخیص تخصصی تر به مراکز مربوطه ارجاع شدند، افزود: پس از انجام معاینات تخصصی، ۱۶ نوزاد با تشخیص قطعی اختلالات شنوایی شناسایی شدند.

معاون امور توانبخشی بهزیستی کردستان اظهار کرد: نوزادان دارای اختلال شنوایی، بلافاصله برای شروع مداخلات درمانی و توانبخشی به مراجع ذی ربط ارجاع داده شده اند.

بهرامی هدف از اجرای غربالگری شنوایی را تشخیص و مداخله به موقع و زودهنگام کم شنوایی و ناشنوایی، عنوان کرد و ادامه داد: این طرح در سه مرحله غربال، تشخیص و مداخله انجام می شود و این مراحل برای خانواده ها از غربال تا مداخله و تجویز سمعک و کاشت حلزون زیرپوشش بهزیستی است.

وی یادآور شد: نوزادانی که در این طرح مشکوک بوده و به مرحله تشخیص، مداخله و انجام آزمایش های بیشتر ارجاع داده می شوند خدمات رایگان دریافت می کنند، ضمن اینکه این روند تا سن سه تا چهار سالگی ادامه پیدا می کند.